Pensionato pugliese nascondeva fucile rubato e 65 cartucce, arrestato

Bari, 20/11/2021 – (ansa) Nascondeva in casa un fucile rubato e 65 cartucce. I carabinieri di Cassano delle Murge, nel Barese, hanno arrestato un pensionato 72enne, già noto alle orze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione. I militari, dopo aver notato atteggiamenti sospetti dell’uomo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare scoprendo, nell’intercapedine di una tettoia di lamiera, nascosto in un sacco di iuta, un fucile a canne sovrapposte calibro 20, perfettamente funzionante e risultato rubato a Bari nel 2015, e 65 cartucce dello steso calibro. L’uomo è stato arrestato in flagranza e, dopo la convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliati, mentre l’arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro. (ansa)