StatoQuotidiano.it, 20 novembre 2021. Ultim’ora: trovato un uomo senza vita in via Cannelonga con una ferita alla testa.

Indagano i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia.

Come riporta La Gazzetta di San Severo:”l’omicidio è avvenuto per motivi di lavoro in un cantiere edile. Un uomo, per motivi ancora da accertare avrebbe colpito violentemente a martellate un altro uomo alla testa che è morto sul colpo. Secondo alcune indiscrezioni, a cadere sotto la furia omicida sarebbe un 50enne che con l’aggressore aveva rapporti di lavoro”.