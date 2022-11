CiccioGamer89 denunciato per evasione: youtuber non avrebbe versato €500.000

Roma, 20 novembre 2022, (Esports.gazzetta.it) – CiccioGamer89, nome d’arte dello youtuber Mirko Alessandrini, è stato denunciato alla Procura di Roma per l’ipotesi di reato di omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva. Lo youtuber avrebbe omesso la dichiarazione al fisco di oltre un milione di euro di compensi negli ultimi cinque anni. Con queste cifre, avendo superato le soglie minime di punibilità previste dalla normativa vigente, una volta che i finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno scoperto l’omissione, è immediatamente scattata la denuncia.

L’ATTIVITÀ DI CICCIOGAMER89 —

Con più di 3,5 milioni di iscritti su YouTube, CiccioGamer89 è ormai una celebrità con i suoi contenuti a sfondo gaming, partecipando ad eventi fisici e digitali con un grandissimo seguito, e lanciando prodotti e collaborazioni con alcuni dei marchi più importanti nei videogiochi come all’infuori del settore (di recente, ad esempio, aveva destato scalpore una partnership con Durex). Tutte attività che hanno acceso una spia presso il Nucleo speciale entrate, su segnalazione del quale è partito l’accertamento del primo Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, sia su Alessandrini che sulla società a lui riconducibile.

LE CIFRE DELL’EVASIONE — Da qui è arrivata la denuncia per omessa presentazione della dichiarazione annuale per il calcolo delle imposte dirette e dell’Iva, che avrebbe dovuto dare conto dei bonifici esteri sulla banner impression, ovvero la classica striscia pubblicitaria che compare nei video, e sul banner click-through, ossia l’apertura della pagina pubblicizzata. Analizzando i contratti di collaborazione di CiccioGamer89 con Google Ireland e altre agenzie di sponsorship, gli inquirenti sono riusciti a stabilire un omesso versamento di imposte dirette per oltre 400.000 euro e dell’iva per circa 160.000 euro. I magistrati della Procura di Roma, adesso, vagliano la sua posizione mentre le Fiamme Gialle continuano ad indagare: le parti in cause potranno difendersi ed eventualmente confutare le accuse mosse loro finora, così come potrebbero arrivare ulteriori denunce.

LA REPLICA — Dal suo profilo Instagram, Alessandrini si è difeso così. “L’ho scoperto da qualche minuto… che cosa posso dire? Non so dirvi. Sono cascato dal pero… datemi qualche ora per registrare un video e provo a parlarvi… ma davvero non ne so nulla. Comunque a chi può interessare sono qui per chiarire al meglio la situazione. Ma vi posso garantire che non sono un evasore, ho sempre pagato tutto quello che dovevo”. (Esports.gazzetta.it)