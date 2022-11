“La Via Francigena in bicicletta”: Partita oggi da Stornara la prima manifestazione cicloescursionistica

Statoquotidiano.it – Stornara, 20 novembre 2022. Pronti questa mattina e via! È riuscita ad avviarsi, intorno alle 8.30 la prima manifestazione cicloescursionistica non agonistica “La via Francigena in Bicicletta”.

Un’iniziativa ideata con lo scopo di valorizzare il territorio dei Cinque Reali Siti, la storia e l’arte che li caratterizzano, attraverso la sana pratica sportiva del ciclismo.

Un evento, questo, voluto dalla pro loco di Stornara , il Comitato della via Francigena “Sulla via di Traiano” e dal gruppo di ciclisti della “Velo Club” del posto, con il patrocinio del Comune di Stornara, in collaborazione con la pro loco di Stornarella, la pro loco di Ordona, le associazioni “Stornara Life”, “Stornara Sanitas”, “Grisu”. Sponsor dell’iniziativa: l’agriresort “Massaria”, il pub “Hang Over”, il negozio “Talia Sport”, la ferramenta “La Bottega”.

Il gruppo dei cicloamatori intervenuti all’evento, partendo dal punto d’incontro, la Masseria Agriresort, ha raggiunto il territorio di Ordona per poi imboccare il tratto della via Francigena che porta a Stornarella. Poi, verso Stornara, per visitare anche alcuni dei punti della cittadina in cui sono presenti gli ormai famosi murales.

“La manifestazione rappresenta un primo passo attraverso cui intendiamo favorire e incoraggiare il cosiddetto turismo lento” ha raccontato a Statoquotidiano il sindaco Roberto Nigro “In questo modo, vogliamo invitare le persone che vorranno visitare il nostro territorio, che rientra nei percorsi della via Francigena, a farlo in un modo alternativo, trascorrendo delle giornate a contatto con la natura, per esempio nel fine settimana”.

Programmata per domenica 13 novembre, e poi, causa maltempo, rinviata ad oggi domenica 20, la manifestazione è stata concepita nell’intenzione di riscoprire il particolare che un tempo anche i Cinque Reali Siti erano attraversati da “uno dei tratti più frequentati dai camminatori del Medioevo, appunto la via Francigena” in un legame sottile eppure di valore con la Storia, come ha tenuto a precisare Ferdinando Iagulli, architetto e responsabile della pro loco di Stornara.

La Via Francigena, Francisca o Romea, è parte di un fascio di percorsi, detti anche vie romee, che in passato dall’Europa occidentale, in particolare dalla Francia, conducevano nel Sud Europa fino a Roma proseguendo poi proprio verso la Puglia, dove vi erano i porti d’imbarco per la Terrasanta, meta di pellegrini e di crociati.

“Un’occasione oggi da cogliere al volo, perché ci permette di stimolare il turismo nel nostro territorio” così Giuseppe Sardone della pro loco di Stornara “Questo si renderà possibile se lavoreremo sempre più in rete. Speriamo dunque di continuare la collaborazione con le varie associazioni che hanno aderito all’iniziativa e con cui per noi è stato un onore lavorare. Perché da soli si va veloci, ma solo insieme si va lontano”.

Nel rispetto delle misure di sicurezza, la manifestazione vede anche la presenza ed il supporto di cicloistruttori esperti ad affiancare il gruppo di ciclisti partecipanti, per fornire consigli sulla pratica sportiva della bicicletta e nella piena osservanza del codice della strada.

“Come coorganizzatore della manifestazione, mi ritengo soddisfatto per aver contribuito a creare una compagine composta da associazioni, pro loco, amministrazioni, che hanno sposato con determinazione questa iniziativa” a parlare, il cicloistruttore Enzo Melpignano

“Da ciclista e istruttore di cicloturismo sportivo, ho sempre ammirato i nostri territori, ricchi di cultura, storia e bellezza paesaggistica. Il mio auspicio è che si riesca ad offrire ad essi maggiori opportunità di crescita e di sviluppo, anche attraverso le attività sportive”.

E, inoltre, ha aggiunto il cicloistruttore Adriano Saracino “il nostro territorio ha tanto da raccontare. Un territorio che spesso, purtroppo, balza agli onori della cronaca, solo per aspetti negativi, mentre ve ne sono di tanti e importanti da evidenziare”.

Alla riscoperta della Via Francigena, dunque. In un progetto che “interessa più comuni e che vuole coinvolgere il maggior numero di cittadini” così Rossana Croce della pro loco di Stornarella “Già nelle settimane scorse, infatti, abbiamo presentato con Ascoli Satriano, Stornara e Ordona la Guida per la conoscenza della Via Francigena nel nostro Sud”.

E, in tale direzione, la manifestazione “La Via Francigena in bicicletta” costituisce un primo passo “da ampliare” il desiderio e la volontà del sindaco Roberto Nigro per il prossimo anno “coinvolgendo altri comuni situati lungo tale via, come Cerignola, Canosa di Puglia e Margherita di Savoia”.