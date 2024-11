Attestati falsi per salire in graduatoria docenti 12 indagati tra Foggia e Caserta ph enzo maizzi

Su richiesta della Procura di Foggia, il Gip del Tribunale ha emesso un’ordinanza cautelare nei confronti di 12 persone. Tre di loro sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre gli altri nove hanno ricevuto un’interdizione dall’esercizio dell’attività di insegnamento. Le accuse spaziano dalla falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, all’esercizio abusivo della professione, fino al favoreggiamento personale.

L’operazione, condotta dai carabinieri di Cerignola, si è svolta tra le province di Foggia e Caserta.

Le indagini

L’inchiesta, avviata ad agosto 2023 dai carabinieri di Stornarella a seguito di esposti anonimi e conclusasi a maggio 2024, ha fatto emergere un presunto sistema di produzione e utilizzo di false certificazioni e titoli di studio per ottenere punteggi illeciti nelle graduatorie provinciali per supplenze.

Tra gli indagati figurano un’avvocata del foro di Foggia, il suo coniuge (un insegnante), e il dirigente di un istituto paritario in provincia di Caserta. Secondo gli inquirenti, questi avrebbero agito in concorso per indurre in errore gli uffici scolastici provinciali, presentando documentazioni false relative a rapporti lavorativi con una scuola paritaria casertana. Questi documenti, riferiti agli anni 2018-2023, avrebbero permesso a nove persone di ottenere punteggi basati su esperienze lavorative inesistenti e scalare le graduatorie per l’insegnamento.

Ruoli e accuse

I tre agli arresti domiciliari avrebbero ricoperto un ruolo centrale nella creazione e diffusione di un elevato numero di documenti falsi. Tra gli atti illeciti contestati, emergono anche false dichiarazioni da parte del dirigente scolastico, che avrebbe certificato attività didattiche mai svolte per favorire gli altri indagati.

L’inchiesta mette in luce un sistema strutturato per alterare l’accesso alle graduatorie pubbliche, danneggiando la regolarità dei procedimenti di assegnazione delle supplenze scolastiche.

Lo riporta Ansa.