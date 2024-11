ANSA. “Ho sempre dichiarato – rispetto agli investimenti e alle ambizioni del tecnico Moreno Longo – che noi puntiamo ai play off.

Il campionato di B però diventa insostenibile (economicamente, ndr): ogni club avrà qualche milione in meno dalla Lega e così il bilancio di fine anno diventa difficile.

Tra le prime nove in classifica tra i cadetti ci sono club di proprietà di fondi e club retrocessi della A, con budget diversi rispetto al resto delle società”: così ha fatto il punto sul campionato del Bari il presidente, Luigi De Laurentiis.

“Sono contento – ha aggiunto – del gruppo che abbiamo costruito, con l’allenatore e il ds. Sono meno contento davanti ai torti arbitrali, per i punti persi per strada: ho grande rispetto per il lavoro degli arbitri, ma avere quattro punti in meno fa male. Il pubblico sta però vedendo quanta forza e entusiasmo c’è tra i ragazzi”. Pietra tombale sulla trattativa con gli investitori kuwaitiani per la cessione della società: “Dopo l’incontro di luglio è finito tutto: nulla di concreto con lo sceicco. Si è creata una soap opera, ma gli interlocutori non li abbiamo più sentiti. Il rapporto con la piazza non è idilliaco, è difficile averli perfetti. Mi preme che i tifosi possano sostenere i nostri giocatori, come a Salerno dove c’erano cinquemila supporter baresi”. “Non c’è il cartello vendesi fuori dallo stadio, ma come società siamo a disposizione per incontrare persone realmente interessate a venire qui. Lo facciamo con senso di responsabilità verso la piazza. Abbiamo ricostruito un club, ma non per lasciarlo al primo che passa.

Per responsabilità consegnerò questo club quando ci sarà una proposta concreta in grado di portare il Bari il più in alto possibile. Non si può paragonare il Napoli al Bari: i partenopei hanno vinto dopo vent’anni di lavoro e investimenti in serie A, che ha introiti ben diversi da quelli dalla B. A Bari investiamo milioni di euro, contro club in mano a fondi o retrocessi dalla A con paracadute da venti milioni di euro”, ha concluso De Laurentiis. ANSA