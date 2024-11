Sulla pista ciclabile di Corso Gramsci a Cerignola regna la confusione. Il progetto, che attraversa una delle arterie principali della città, è oggetto di accese polemiche per i disagi causati dai lavori e per le numerose criticità emerse durante la sua realizzazione.

Durante il Consiglio Comunale di ieri, i consiglieri comunali di minoranza Tommaso Sgarro e Marcello Moccia hanno presentato alcune proposte concrete per cercare di migliorare la situazione. Tra queste:

Sospensione temporanea dei lavori durante il periodo natalizio , con rimozione provvisoria dei cordoli per ridurre i disagi;

, con rimozione provvisoria dei cordoli per ridurre i disagi; Riduzione della larghezza della pista ciclabile , portandola da 2,5 metri a 1,5 metri, una misura che potrebbe mitigare l’impatto sulla viabilità e sul commercio locale;

, portandola da 2,5 metri a 1,5 metri, una misura che potrebbe mitigare l’impatto sulla viabilità e sul commercio locale; Creazione di stalli per la sosta breve , con strisce bianche e una durata massima di 15 minuti, per favorire l’accesso ai negozi;

, con strisce bianche e una durata massima di 15 minuti, per favorire l’accesso ai negozi; Convocazione di un tavolo tecnico, che coinvolga le associazioni dei commercianti e altri portatori di interesse per ridefinire le caratteristiche del progetto.

Un’altra questione cruciale sollevata riguarda l’accessibilità per le persone con disabilità, aspetto che necessita di una revisione complessiva del progetto per evitare che questa opera diventi un ulteriore ostacolo per i cittadini più fragili.

Un’opera fra dubbi e disagi

Durante la seduta, il dirigente dell’Ufficio Tecnico, interpellato sulla possibilità di revocare il finanziamento, ha chiarito che tale ipotesi non è più percorribile. Il finanziamento, infatti, include anche il rifacimento dei marciapiedi di Corso Gramsci, un intervento che rende ancora più complesso il quadro. Tuttavia, non è chiaro cosa accadrà dopo i tre giorni di sospensione dei lavori già annunciati.

La situazione sul campo è problematica: il cantiere, descritto come un “cantiere a cielo aperto”, continua a creare disagi per pedoni e residenti. Numerosi anziani sono stati vittime di cadute causate dai cordoli insidiosi, definiti anche antiestetici, che costellano il corso.

L’amministrazione promette miglioramenti, ma i tempi stringono

L’amministrazione comunale ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere migliorie al progetto. Tuttavia, nonostante le richieste di sospensione temporanea arrivate da minoranze, commercianti e perfino da alcuni membri della maggioranza, la giunta ha confermato che i lavori proseguiranno con l’obiettivo di concluderli entro il 5 dicembre.

Questa decisione lascia aperte molte domande: come sarà possibile studiare e attuare modifiche significative, garantendo allo stesso tempo la conclusione dell’opera nei tempi stabiliti?

Al momento, le risposte scarseggiano e regna un senso di incertezza, che rischia di trasformare un progetto potenzialmente utile in un simbolo di inefficienza amministrativa. Per ora, sotto il cielo di Cerignola, c’è grande confusione. E, contrariamente al celebre aforisma di Mao, non sembra esserci alcuna opportunità all’orizzonte.

NOI – Comunità in movimento