Cerignola, il TAR respinge la sospensiva dei lavori di costruzione della pista ciclabile

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato la richiesta di sospensiva immediata dei lavori di costruzione della pista ciclabile lungo il Corso, che potranno proseguire sulla base del cronoprogramma definito dall’Assessorato ai Lavori pubblici. I giudici hanno aggiornato al 3 dicembre l’esame del ricorso presentato da un gruppo di commercianti e la pronuncia sulla sospensione delle attività che anche oggi sono proseguite. “Siamo soddisfatti dell’esito odierno e siamo fiduciosi del buon esito anche della prossima udienza”, commenta il sindaco di Cerignola Francesco Bonito.

“Ai commercianti che si oppongono alla realizzazione di quest’opera ho ribadito, anche durante il Consiglio comunale di ieri (19 novembre, ndr), la ferma intenzione dell’Amministrazione di portare a conclusione i lavori e di elaborare, di concerto con loro e con i residenti della zona, le soluzioni utili ad incrementare i parcheggi nell’area e a garantire una mobilità più scorrevole e sicura. Di sicuro bloccare il cantiere aperto non gioverebbe a nessuno, tantomeno ai proponenti il ricorso che se lo ritroverebbero davanti alle vetrine per chissà quanti mesi in attesa del giudizio di merito da parte del TAR”, conclude Bonito.

Cerignola, 20.11.2024