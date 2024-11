MATTINATA (FOGGIA) – 5 mesi di interdizione per lavori di efficientamento, nel traforo Palombari, forieri di incredibili disagi per i cittadini di Vieste e dintorni

Saranno i soliti lavori di efficientamento energetico la causa della ennesima chiusura di un tratto di oltre sei chilometri della cosiddetta Variante di Mattinata.

“Apprendiamo che da lunedì 25 novembre al prossimo 21 aprile la galleria cosiddetta ‘Palombari’, sulla strada statale 688, in direzione Vieste resterà interdetta al traffico, riportando i consueti disagi per la popolazione garganica, per commercianti e cittadini che avranno così ancor maggiore difficoltà a raggiungere per un lungo periodo luoghi di lavoro, infrastrutture, uffici pubblici e persino le strutture ospedaliere più vicine”: lo fa sapere il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.

Per questo motivo l’on. La Salandra ha scritto ad Anas e Ministero dei Trasporti, pur consapevole della necessità degli interventi di adeguamento dell’impianto di illuminazione, per valutare ogni possibile soluzione che riduca al minimo i disagi della popolazione viestana e non solo: almeno 15 mila cittadini costretti a percorrere, per i lunghi mesi invernali, l’ancor più complessa viabilità interna, che contribuirà a dilatare rischi e tempi di percorrenza verso le destinazioni necessarie.