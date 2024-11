Fonte: www.laprovinciacr.it. Roberto Calabrese, classe 1967, è il nuovo dirigente scolastico del Liceo Anguissola di Cremona.

Originario di Motta Montecorvino, piccolo borgo in provincia di Foggia, Calabrese ha lasciato la sua terra natale per intraprendere questa nuova sfida professionale. Laureato in matematica e precedentemente vicepreside presso il Convitto Nazionale Ruggiero Bonghi di Lucera, ha assunto il nuovo incarico l’11 novembre, dopo mesi di attesa dovuti a ricorsi al TAR che avevano rallentato l’immissione in ruolo dei nuovi dirigenti scolastici.

Approdato a Cremona proprio durante la Festa del Torrone, Calabrese non ha avuto modo di partecipare agli eventi: «Solo oggi mi hanno allacciato il gas, un primo passo verso la normalità», racconta. Il trasferimento al Nord lo ha messo di fronte a nuove sfide climatiche: «La nebbia ha il suo fascino, ma il primo acquisto è stato una calzamaglia per affrontare l’umidità».

La scelta del Liceo Anguissola non è stata casuale: «Quando ho nominato la scuola a un amico di mio figlio, mi ha detto che era il top. Da lì mi sono incuriosito e ho voluto approfondire. Eccomi qui». Nonostante la sua formazione scientifica, Calabrese trova affascinante l’impostazione della scuola: «Pur essendo un liceo a vocazione umanistica, è ben integrato con scienze umane, economia e matematica. Anche io vengo da una formazione classica, quindi mi sento in sintonia con questo mix».

L’impressione iniziale sulla scuola è molto positiva: «Sono ancora in fase di ascolto, ma il numero degli studenti, superiore al migliaio, mi ha colpito. È raro trovare licei di scienze umane con una platea così ampia. Questo testimonia la qualità del lavoro svolto nel tempo».

Un altro aspetto che lo ha sorpreso favorevolmente è il corpo docente: «Ci sono molti insegnanti giovani, in alcuni casi giovanissimi, e questo dà prospettive interessanti per il futuro della scuola». Calabrese apprezza anche le numerose iniziative didattiche ed extradidattiche: «I presupposti per una bella esperienza ci sono tutti».

