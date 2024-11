FIERA DI FOGGIA, NUOVO COMMISSARIO DA AUDIRE IN COMMISSIONE.

Dopo alcuni mesi la nomina del nuovo commissario che dovrebbe essere subito audito in Commissione al Comune di Foggia.

“Formuliamo le ns. congratulazioni per la nomina del nuovo commissario straordinario dell’Ente Fiera di Foggia al prof. Claudio Sottile ed esprimiamo gli auguri per un proficuo lavoro che siamo convinti farà sia per le sue pregresse esperienze da amministratore comunale che per quanto espresso nelle sue iniziali affermazioni dopo la nomina. Eredita una situazione molto precaria e difficile. Proporrò al presidente e agli altri componenti delle Commissioni Territorio e Ambiente di udirlo quanto prima – afferma Pasquale Cataneo capogruppo al Comune di Foggia di Italia del Meridione – sia per ottenere una ricognizione sugli aspetti relativi alle questioni infrastrutturali, in particolare per quelle che si trascinano da tempo, che sulla necessità di rilancio della Fiera di Foggia che da molti anni langue in uno stato precomatoso e che essere, al momento, risulta essere senza visioni strategiche e/o di piani di attività.”

La Fiera di Foggia va rilanciata, sia rispetto alla sua primaria vocazione ma con un adattamento alle innovazioni e alle nuove funzioni che il quartiere fieristico può e deve svolgere per supportare lo sviluppo e la crescita socio-economica, a partire dal settore primario e dell’agroalimentare, ma estendo la sua azione anche verso altri ambiti. Inoltre può e deve svolgere una migliore e più proficua utilizzazione delle sue strutture e infrastrutture, anche in collaborazione con altre Fiere.

“Nostra sponte abbiamo, personalmente e come forza politica, ritenuto che a Foggia gli Enti territoriali a partire dal Comune di Foggia e quelli sovraordinati come Provincia e Regione Puglia, ma anche Camera di Commercio possano e debbano intervenire.

Ci sono percorsi realizzati e finanziati, ad esempio per la Fiera del Levante a Bari, che possono e debbono essere riverberati anche a Foggia con pari dignità e impegno –rimarca il consigliere Cataneo – per rilanciarla e farla uscire dall’indecoroso stato attuale.

A tal riguardo abbiamo prodotto nostre proposte al riguardo contenute sia nelle linee programmatiche comunali che estrinsecate, successivamente, anche nella mozione a sostegno del settore primario e alla valorizzazione del ruolo e crescita del reddito di agricoltori, allevatori e pescatori e delle varie filiere agroalimentari, entrambe approvate nel consiglio comunale foggiano lo scorso 27 febbraio. u.s.”.

In entrambi i documenti, infatti, si possono rilevare l’attenzione dedicata per la Fiera di Foggia. Nel primo allo sblocco delle opere finanziate, completamento dell’ingresso e parcheggio, rifacimento dei viali, e sostegno a iniziative economiche ed eventi legati all’innovazione agricola e agroalimentare unitamente alla Multifunzionalità e Polo integrato Cultura e Creatività peraltro indicato territorialmente dal P.A.C.T. della stessa Regione Puglia.

Nel secondo si ribadisce la necessità di rilanciare la piena operatività della Fiera di Foggia adeguando la sua operatività alle nuove connotazioni per sostenere il rilancio del settore primario e promuovendo adeguate sinergie sia in ambito nazionale che internazionale.

Italia del Meridione Foggia