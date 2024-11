Foggia: domenica trasferta contro la Turris per la 16esima giornata

Domenica 24 novembre, alle ore 17:30, lo stadio Amerigo Liguori ospiterà il match Turris-Foggia, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Ecco i dettagli sulla direzione arbitrale della partita.

Designazione arbitrale

A dirigere l’incontro sarà il Sig. Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo. Sarà affiancato dagli assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Tommaso Mambelli di Cesena, mentre il quarto ufficiale sarà il Sig. Francesco Scarati di Termoli.

Statistiche dell’arbitro

Secondo i dati forniti da Transfermarkt, Bozzetto ha arbitrato un totale di 169 partite in carriera. Durante queste gare ha mostrato il cartellino giallo 704 volte, il cartellino rosso diretto in 33 occasioni e ha espulso 17 giocatori per doppia ammonizione. Inoltre, ha assegnato 44 calci di rigore.

Un incontro che si preannuncia intenso, con un team arbitrale pronto a garantire una direzione precisa e attenta.

Lo riporta Lagoleada.it