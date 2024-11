Foggia: la morte di Samuele colpisce nuovamente la città

La tragica scomparsa di Samuele Bruno, il quindicenne foggiano e quarta vittima del drammatico incidente stradale avvenuto sulla Potenza-Foggia al ritorno da una trasferta rossonera, ha sconvolto l’intera comunità di Foggia e tutte le realtà che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Samuele è deceduto dopo oltre un mese di agonia in ospedale, durante il quale ha lottato con straordinaria forza per rimanere aggrappato alla vita.

La comunità scolastica dell’istituto “Einaudi” di Foggia, frequentato da Samuele, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio del dirigente scolastico Lanfranco Barisano:

“La nostra scuola vive oggi uno dei momenti più dolorosi della sua storia, unita nel dolore per la prematura scomparsa del nostro caro alunno Samuele Bruno, della classe 2E. Abbiamo sperato, pregato e atteso notizie positive, accompagnando con il cuore e il pensiero Samuele e la sua famiglia. La sua perdita ci priva di una giovane vita piena di energia, sogni e potenzialità. Questo dolore ci invita a riflettere sull’inestimabile valore della vita e sull’importanza della solidarietà.”

Barisano ha aggiunto:

“A nome di tutta la comunità scolastica, desidero esprimere il nostro affetto alla famiglia di Samuele, che ha affrontato questo difficile mese con coraggio e dignità. Siamo vicini ai suoi compagni di classe e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Il suo sorriso e il suo esempio resteranno nei nostri cuori, illuminando il nostro cammino.”

Il ricordo delle società sportive

Anche le squadre sportive con cui Samuele aveva condiviso momenti significativi hanno voluto ricordarlo. L’ASD Atletico Foggia ha scritto:

“Sei arrivato tra noi in punta di piedi, ma hai saputo riempire le nostre giornate con la tua simpatia e il tuo entusiasmo. La tua dedizione, il tuo sorriso contagioso e la tua voglia di vivere erano un dono per tutti noi. Hai lottato con dignità e forza, e fino all’ultimo abbiamo sperato insieme a te.”

Gli amici del Foggia Football Club hanno aggiunto un toccante tributo:

“Samuele Bruno, il nostro ‘Panzerotto’, ha preso il suo borsone e la sua bandiera ed è volato in cielo, per giocare e cantare con gli angeli, questa volta per sempre. Affezionarsi a te è stato facile, dimenticarti sarà impossibile. Veglia sui tuoi amici e aiutaci a trovare la forza in questo momento così difficile. Ti vogliamo bene, Samuele. Sarai per sempre uno di noi.”

La memoria di Samuele resterà viva nei cuori di chi lo ha conosciuto, un simbolo di speranza, amicizia e gioia di vivere.

