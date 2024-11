Foggia ricorda i 20 anni dal tragico crollo di via delle Frasche

Questa mattina è stata la vice sindaca, Lucia Aprile, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale ed insieme ad una delegazione comprendente tutte le autorità civili e militari, a commemorare le otto vittime del crollo della palazzina di via delle Frasche. Come consuetudine vi è stata prima la deposizione di una corona di fiori sul luogo della tragedia e quindi presso la cappella dedicata alle vittime nel cimitero cittadino. Furono 8 i morti di quel crollo avvenuto, ancora una volta nel cuore della notte a causa di una esplosione dovuta ad una fuga di gas.

“Foggia non può e non deve dimenticare questa disgrazia che, come per viale Giotto, deve essere un monito permanente affinché la città tragga insegnamenti dalla sua storia recente. Per noi –ha affermato la vice sindaca Lucia Aprile–questa cerimonia è la doverosa manifestazione della necessità di coltivare la memoria e un modo per continuare a testimoniare unaaffettuosa vicinanza alle famiglie colpite da quella tragedia.