Futsal: due successi di fila per Vitulano Drugstore Manfredonia

Due vittorie consecutive hanno dato slancio al Vitulano Drugstore Manfredonia, che si conferma in crescita con 8 punti in classifica. Protagonista assoluto nella trasferta di Cosenza è stato Dovara, decisivo tra i pali.

“Ricevere il premio come miglior giocatore è sempre una soddisfazione – ha dichiarato l’ex portiere del Meta Catania attraverso i canali social del club sipontino – ma ciò che conta davvero è stata la prova di squadra e la coesione del gruppo. Sono felice per la determinazione che mostriamo in campo e spero di mantenere questa continuità.”

Una dichiarazione che riflette lo spirito positivo e la determinazione di una squadra in piena ascesa.

