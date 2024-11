MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il comunicato, diffuso dal comune, non fuga i dubbi.

In primo luogo, la precisazione, circa la spiaggia libera, non pare essere stata formalizzata dall’autorità portuale in nessun documento.

Si tratta, con ogni evidenza, dell’esito di rassicurazioni fornite in via telefonica.

Ci pare, dunque, molto debole un contatto fondato esclusivamente su confronti non riportati in un qualsiasi atto, trasmesso dall’autorita’ portuale al comune.

E’ principio basilare quello secondo il quale, tra amministrazioni, si agisce in forma scritta.

Ciò sarebbe stato necessario, a maggior ragione, poiché l’operato dell’autorità portuale desta forti perplessità.

Se fosse vero che l’istanza per lo stabilimento balneare, avanzata dalla società tarantina, si riferisse ad una concessione in scadenza, per quale ragione l’autorità non ha evidenziato, nel proprio avviso, che questa domanda si aggiunge a quelle già proposte dai gestori attuali?

Infatti, ciascuno dei concessionari ha regolarmente presentato istanza di rinnovo, ma l’autorità nulla precisa a tale proposito.

Infine, teniamo fortemente che, dietro la società tarantina, si nascondano in realtà personaggi politici , che hanno governato questa città, sino allo scioglimento del consiglio per infiltrazioni della criminalità organizzata e che,oggi, esprimono propri rappresentanti nell’amministrazione comunale.

Manfredonia merita CHIAREZZA, in nome di quella trasparenza, sinora, solo annunciata.

Lo riportano i consiglieri comunali di Forza Italia Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli.