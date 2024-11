Manfredonia, ennesimo tentato furto in campagna: ladri in fuga dopo intervento vigilanza. "Timore residenti"

MANFREDONIA – Nuovo episodio di criminalità nelle campagne di Manfredonia, dove si registra l’ennesimo tentativo di furto ai danni di un’azienda agricola.

Stanotte, 20 novembre 2024, intorno alle ore 2, ignoti hanno cercato di rubare mezzi e un trattore presso un podere situato in località Coppola Chiatta.

L’allarme, scattato mentre i ladri erano ancora presenti sul posto, ha mobilitato tempestivamente gli operatori dell’istituto di vigilanza Security Pool.

L’intervento immediato delle guardie private ha costretto i malviventi a darsi alla fuga, evitando così che i mezzi agricoli venissero sottratti e arrecando un danno ben maggiore al proprietario del podere.

Il tentativo di furto in località Coppola Chiatta si aggiunge a una lunga lista di episodi simili che negli ultimi mesi hanno colpito le campagne della periferia di Manfredonia, da Beccarini a Fonterosa e in altre località rurali. La situazione sta diventando sempre più allarmante per gli agricoltori della zona, che subiscono non solo il danno economico diretto legato alla perdita di attrezzature, ma anche una crescente sensazione di insicurezza.

Le campagne rappresentano un territorio particolarmente vulnerabile per i cosiddetti “reati predatori”, che comprendono furti di mezzi, attrezzature e prodotti agricoli, spesso perpetrati da bande organizzate. Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine e delle istituzioni preposte, i proprietari terrieri lamentano una difficoltà strutturale nel contrastare il fenomeno, anche a causa della vastità delle aree da monitorare e della scarsa illuminazione notturna di molte strade rurali.

Sull’episodio è intervenuto il comandante generale Giuseppe Marasco, responsabile degli Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS, che ha sottolineato la necessità di un’azione coordinata e mirata per affrontare il problema in modo efficace.

“È fondamentale segnalare alle forze dell’ordine i principali luoghi e le fasce orarie interessati dal flusso veicolare riconducibile alla campagna”, ha dichiarato il generale Marasco. “Bisogna denunciare qualsiasi episodio, anche intimidatorio, e prevedere specifiche convenzioni con gli organismi preposti per un contrasto più incisivo ai reati predatori”.

Il comandante ha inoltre lodato il lavoro svolto dalle guardie giurate dell’istituto Security Pool, in particolare l’operatore Tommaso Rinaldi, il cui pronto intervento ha scongiurato il peggio: “Un encomio va alla vigilanza privata e a chi, come il vigilante Rinaldi, dimostra dedizione e prontezza nel difendere il territorio da episodi di questo tipo”.

Il ruolo della vigilanza privata

Negli ultimi anni, il ricorso alla vigilanza privata si è rivelato uno strumento sempre più prezioso per la protezione delle aree agricole, complementare al lavoro svolto dalle forze dell’ordine. Gli operatori come quelli della Security Pool rappresentano una presenza fondamentale per garantire un primo livello di risposta immediata, soprattutto nelle aree più isolate.

Tuttavia, resta cruciale il coordinamento con le autorità pubbliche, nonché il rafforzamento di sistemi di prevenzione come videosorveglianza, illuminazione stradale e pattugliamenti mirati.

Un appello agli agricoltori

Di fronte alla recrudescenza dei furti in campagna, il generale Marasco invita tutti gli agricoltori a non abbassare la guardia e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine: “Denunciare ogni episodio, anche il più piccolo, è un atto necessario per mappare il fenomeno e agire in modo più efficace. Solo attraverso un’azione collettiva e sistematica sarà possibile restituire sicurezza alle nostre campagne”.

L’episodio di Coppola Chiatta, pur con il lieto fine dell’intervento tempestivo, rappresenta un chiaro segnale dell’urgenza di adottare misure più incisive. Gli agricoltori di Manfredonia chiedono risposte concrete, per mettere fine a quella che molti ormai considerano una vera e propria emergenza.

Nel frattempo, l’attenzione resta alta, con la speranza che episodi come questo possano essere sempre più rari e che le campagne possano tornare a essere luoghi di lavoro sicuri e protetti per chi vi opera ogni giorno.