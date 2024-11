COPERTINA- Foto della SETTIMANA - Via dei Mandorli- I balordi sono ritornati all'attacco

BALORDI IN VIA DEI MANDORLI SONO RITORNATI ALLA CARICA di Franco Rinaldi

“A LI MORTACCI VOSTRI “, tradotto in dialetto: “Ghia li murtacce vustre!”. E uagnì, scusete, ma quanne ce vole ce vole!.

Quando la smetterete di depositare l’immondizia in via del Mandorli, zona villetta, dove anni fa, è stato ubicato un busto dedicato a Simòn Bolivar, giovane patriota, che guidò il movimento di liberazione del Venezuela?. Per la verità, Il busto tempo fa, è stato anche oltraggiato.

Sicuramente, qualche bestiolina locale, lo ha preso a martellate e spaccato il naso. La villetta, poi, giornalmente, viene frequentata da persone che portano i loro amati quattro zampe a pascolare. Perché, dopo i bisognini, non raccogliete le deiezioni dei vostri cagnolini?. Quando si passa in quella villetta, il puzzo è indescrivibile.