Manfredonia: il Comune annuncia l'iscrizione all’Albo del Servizio Civile Universale

Il Comune di Manfredonia è lieto di annunciare la propria iscrizione all’Albo del Servizio Civile Universale. Questa importante adesione rappresenta un passo significativo verso la promozione del volontariato giovanile e la creazione di una comunità sempre più attiva e solidale.

Grazie a questa iscrizione, il nostro Comune avrà la possibilità di offrire a circa 12 giovani manfredoniani, tra i 18 e i 28 anni, l’opportunità di svolgere un’esperienza retribuita di servizio civile, contribuendo attivamente alla vita della città. I progetti che verranno realizzati spazieranno da iniziative ambientali e culturali a interventi di sostegno sociale e amministrativo, offrendo ai giovani volontari la possibilità di acquisire competenze preziose e di mettersi al servizio della comunità.

“Siamo entusiasti di questa nuova opportunità che offriamo ai giovani del nostro territorio. Un grazie speciale va a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo risultato. Il Servizio Civile Universale rappresenta un percorso di crescita personale e professionale, un modo per mettersi alla prova e per fare la differenza. Invitiamo tutti i giovani interessati a seguire i nostri canali informativi per conoscere le modalità di partecipazione ai progetti”, dichiarano l’assessora al Personale ed Affari Generali Sara Delle Rose e il consigliere delegato a Bandi, Finanziamenti e PNRR Matteo La Torre.

Con l’adesione al Servizio Civile Universale, il Comune di Manfredonia conferma il proprio impegno a favore dei giovani e della comunità, promuovendo i valori della solidarietà, della partecipazione e della cittadinanza attiva.

Lo riporta ManfredoniaNews.