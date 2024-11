In sede di audizione la VI Commissione presieduta da Lucia Parchitelli, ha fatto il punto sull’attuazione della legge regionale 25/2024 “Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso”.

Nello specifico, sono stati evidenziati gli aspetti relativi alla formazione e lavoro.

La richiesta di audizione è pervenuta dai referenti dell’associazione Arci Mixed Aps che opera sul territorio barese, essendo un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+ pugliese.

Nel merito, sono intervenuti Leoluca Armigero e Pierangela Forlenza della segreteria Politica di Arci Mixed Aps, i quali hanno evidenziato che la legge è bella, ma bisogna trovare il modo migliore per applicarla. In primis, bisogna dare attuazione a quanto è contenuto nella legge, soprattutto nella parte in cui si fa riferimento alla Regione e gli enti locali che devono promuovere pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale, identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale degli uffici e degli enti, anche con l’apporto dei Comitati unici di garanzia (CUG).



Puntualizzando l’attenzione nella materia del lavoro, da parte dell’Associazione Arci Mixed Aps è stato evidenziato il ruolo centrale che avrebbe Arpal, a cui sono stati dati degli spunti al fine dell’elaborazione di linee guida per la prevenzione ed il contrasto alla discriminazione e molestie verso le persone Lgbtq+.

In particolare, è stato detto che questo compito può essere sicuramente svolto dal Comitato unico di garanzia dell’Arpal, ma è stato chiesto ad Arpal di inserire, tra le attività di sensibilizzazione, formazione e professionalizzazione che promuove all’interno e all’esterno dell’Agenzia, anche i moduli rivolti alle persone Lgbtq+ sulla inclusione e tutela dei lavoratori e delle lavoratrici Lgbtq.

Relativamente alle competenze richiamate nella legge in materia di lavoro e formazione è intervenuto il direttore del Dipartimento Silvia Pellegrini, che facendo riferimento all’articolo di legge in questione, ha precisato che nei limiti delle proprie competenze in materia di istruzione e nell’ambito della formazione professionale, l’obiettivo è garantire pari opportunità, valorizzare le differenze, prevenire e contrastare le discriminazioni di ogni genere, in particolare quelle legate all’orientamento sessuale, all’identità e al ruolo di genere e prevenire atti di bullismo. Pertanto, è stato assicurato che il Dipartimento sta sostenendo la prevenzione ed il supporto alle fragilità di ogni tipo, con l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura dei diritti delle persone e la valorizzazione delle differenze.

Nell’ambito di un’attività realizzata dal Dipartimento lavoro e formazione, è stato organizzato un evento all’interno di Fiera Didacta, dove è stata fatta una puntuale disamina di questa legge, ai fini della sensibilizzazione e conoscenza, ed in particolare alla diffusione dell’importanza della legge all’interno delle scuole. Delle risorse messe a disposizione nella legge, prevedendone una somma pari a oltre 230 mila euro, 160 mila euro sono state attribuite al Dipartimento welfare e 70 mila euro al Dipartimento istruzione. Queste, devono essere spese entro la fine dell’anno, nonostante siano state svincolate da pochi giorni.

Relativamente alle modalità previste dalla Sezione istruzione e università, per la spesa delle risorse a disposizione per l’annualità 2024, è intervenuta la dirigente Marella Lamacchia, la quale ha comunicato che le risorse da spendere entro la fine dell’anno in corso, saranno destinate all’Agenzia regionale Adisu per il rafforzamento del counseling universitario della stessa Adisu, come è previsto già dalla legge, per l’attivazione dell’integrazione del servizio gratuito di counseling, già offerto dall’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (ADISU), promuovendo con i CUG delle Università del territorio attività e spazi di ascolto. Inoltre si è pensato di dare forza ad un progetto di servizi di supporto psicologico, per provare di aggiungere un’operazione speciale utile ad accendere una riflessione. Per il pluriennale invece, a partire dall’anno 2025, sarà individuato il tema con le scuole tramite una manifestazione di interesse, al fine di individuare un gruppo di scuole e mettere in atto delle riflessioni su un progetto che possa avere delle performance professionali. E’ necessario mettere a fuoco un modello per poter capire gli sviluppi futuri a cui destinare le risorse.

A dimostrazione di quanto è stato attuato finora, rispetto al contenuto della legge, è intervenuta la presidente del CUG di Arpal Francesca Serpino, che ha illustrato le attività portate avanti dall’Agenzia regionale per il lavoro. Queste attività hanno l’unico obiettivo di adottare modelli comunicativi rispettosi delle differenze di genere comprese le disabilità. In tal senso sono state promulgate delle linee guida per l’adozione del linguaggio di genere ed è stato creato un centro di ascolto e uno sportello antiviolenza. Tra gli obiettivi futuri c’è quello di fare un regolamento per la gestione delle casistiche in cui durante la selezione lavorativa viene presentato un documento differente rispetto al nominativo. Inoltre, l’intento è quello di creare dei protocolli d’intesa, così come è stato fatto per le donne vittime di violenza, anche per la comunità Lgbtq+, creando un percorso di facilitazione per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Sono intervenuti i consiglieri regionali Luigi Caroli, Pierluigi Lopalco e Francesco Paolicelli per ribadire che è opportuno agire in maniera consolidata ai fini di una adeguata formazione.