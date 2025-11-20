Si è presentato allo sportello anagrafico del Comune di Borgo Virgilio, nel Mantovano, indossando abiti femminili, una parrucca grigia e gli occhiali spessi tipici di un’anziana signora. Così un 57enne ha tentato di impersonare la propria madre – morta da anni – nel tentativo di ottenere il rinnovo della carta d’identità e continuare a percepirne la pensione. L’espediente, però, non ha convinto gli impiegati comunali, che hanno subito notato la forte discrepanza tra l’età dichiarata e l’aspetto reale dell’uomo. Invitato a ripresentarsi con un abbigliamento più consono, al secondo appuntamento ha trovato ad attenderlo gli agenti della polizia locale, già allertati dal personale dell’ufficio.

Durante i controlli effettuati dalle forze dell’ordine, la vicenda ha assunto contorni sempre più inquietanti.

Gli agenti, recatisi nell’abitazione del 57enne per verificare la reale identità della madre, hanno scoperto il corpo della donna nascosto nella cantina dell’appartamento. La salma, in avanzato stato di conservazione naturale, è stata recuperata dai sanitari e trasferita alle camere mortuarie di Mantova per gli accertamenti medico-legali. Saranno ora le analisi sulle condizioni del cadavere a stabilire con precisione la data della morte e a chiarire per quanto tempo il corpo sia rimasto occultato. Al momento non emergono segni evidenti di manomissione o interventi esterni, ma gli investigatori mantengono aperto ogni scenario.

Parallelamente, le verifiche di natura economica hanno fatto emergere un quadro ancora più pesante.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe continuato per anni a incassare la pensione della madre, omettendone il decesso e mantenendo attivi i rapporti con gli enti pubblici come se la donna fosse ancora in vita. Le autorità stanno ora analizzando l’intero flusso dei pagamenti ricevuti dal 57enne per quantificare con esattezza l’ammontare indebitamente percepito. Nel mirino anche eventuali comunicazioni e documentazioni presentate nel tempo all’Inps o ad altri uffici per protrarre la riscossione dell’assegno.

Sul 57enne potrebbero ora gravare le accuse di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Gli atti raccolti dalla polizia locale sono stati trasmessi alla magistratura, che valuterà la sussistenza delle ipotesi di reato e coordinerà la prosecuzione delle indagini. Gli inquirenti intendono ricostruire l’intera dinamica degli ultimi anni: dall’effettiva data della morte della donna agli eventuali tentativi di nascondere la situazione attraverso false dichiarazioni o documenti irregolari. Saranno ascoltate persone vicine alla famiglia, vicini di casa e conoscenti, oltre a essere acquisiti tutti gli elementi utili a comprendere come la vicenda abbia potuto andare avanti così a lungo senza suscitare sospetti.

Un caso dai risvolti tanto grotteschi quanto drammatici, che ora affida alla magistratura il compito di stabilire le responsabilità e chiarire i molti punti ancora oscuri della vicenda.

Lo riporta il tgcom24.com.