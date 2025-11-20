Edizione n° 5891

BALLON D'ESSAI

CALEMBOUR

Iscriviti al canale Whatsapp

Home // Manfredonia // Comune Manfredonia. Contratto decentrato 2025, la Giunta punta su performance e responsabilità

CONTRATTO Comune Manfredonia. Contratto decentrato 2025, la Giunta punta su performance e responsabilità

La Giunta di Manfredonia ha approvato gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la destinazione delle risorse del fondo decentrato

Comune Manfredonia. Contratto decentrato 2025, la Giunta punta su performance e responsabilità

Chiostro palazzo San Domenico Manfredonia - Fonte Immagine: catalogo.cultura.gov.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Fissate le regole di ingaggio per la contrattazione decentrata 2025 del personale comunale. Con la delibera n. 234 del 19 novembre 2025, la Giunta di Manfredonia ha approvato gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la destinazione delle risorse del fondo decentrato, pari a 1.082.929 euro di parte stabile e 426.402,32 euro di parte variabile, con una quota stimata disponibile per la contrattazione pari a 425.739 euro.

L’atto richiama il contratto collettivo nazionale delle Funzioni locali 2019-2021 e il Contratto collettivo integrativo (CCI) di ente 2023-2025, stipulato il 20 dicembre 2023, in cui sono disciplinate le principali voci del trattamento accessorio: turnazioni, reperibilità, indennità di disagio, progressioni economiche, indennità di comparto, differenziali stipendiali e altre voci “rigide”.

Per il 2025, una parte consistente delle risorse stabili è già vincolata al finanziamento di istituti consolidati (circa 657mila euro), mentre sugli importi residui la Giunta traccia le priorità politiche e organizzative da perseguire al tavolo negoziale. Tre gli assi principali: destinare una quota prevalente del fondo alla premialità legata alla performance individuale e di settore, misurata attraverso il PIAO; remunerare in modo adeguato le particolari responsabilità e le indennità di funzione del personale dell’area di vigilanza; finanziare nuove progressioni economiche orizzontali, evitando però di irrigidire eccessivamente la componente stabile del fondo.

La delibera sottolinea come l’amministrazione non abbia ancora strutturato gli incarichi di Elevata qualificazione previsti dal CCNL e come, di conseguenza, sia necessario valorizzare gli incarichi di responsabilità previsti dal CCI per garantire il presidio di procedimenti complessi e strategici.

Richiamando i vincoli di finanza pubblica e le norme sul salario accessorio, la Giunta stabilisce che ogni intesa dovrà restare entro i limiti di bilancio e nel perimetro fissato dal contratto nazionale. L’ipotesi di accordo, una volta raggiunta, sarà sottoposta al collegio dei revisori per la certificazione di compatibilità finanziaria, condizione indispensabile per la sua efficacia.

A cura di Michele Solatia.

