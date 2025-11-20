Edizione n° 5891

PAULICELLI // Paulicelli Srl: “Nessuna anomalia nell’appalto delle luminarie di Foggia”
20 Novembre 2025 - ore  14:53

VIESTE // “I gestori del lido San Lorenzo vittime di presunti abusi amministrativi”
20 Novembre 2025 - ore  15:07

Consiglio ministri dà ok al decreto ex Ilva, continuità impianti

EX ILVA Consiglio ministri dà ok al decreto ex Ilva, continuità impianti

Lo fa sapere il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ex Ilva: a Taranto sciopero generale e corteo per la vertenza occupazionale

Ex Ilva: a Taranto sciopero generale - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Novembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare la prosecuzione delle attività produttive degli stabilimenti ex Ilva, tutelare i lavoratori e riconoscere indennizzi al territorio.

Lo fa sapere il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tra le novità – spiega la nota -, il decreto autorizza Acciaierie d’Italia spa in amministrazione straordinaria a utilizzare i 108 milioni residui del finanziamento per il ponte – risorse indispensabili per garantire la continuità degli impianti – fino a febbraio 2026, data in cui è attesa la conclusione della procedura di gara per l’individuazione dell’aggiudicatario.

Lascia un commento

