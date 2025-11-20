Edizione n° 5892

NATURALE Crollo dei prezzi dell’olio extravergine: Naturale (M5S): “Affrontare le criticità del comparto”

Il prezzo dell’olio extravergine di oliva italiano registra un crollo drammatico, passando in poco più di tre settimane da 9,3 a 7,2 euro al chilo

La senatrice del M5S, Gisella Naturale

Il prezzo dell’olio extravergine di oliva italiano registra un crollo drammatico, passando in poco più di tre settimane da 9,3 a 7,2 euro al chilo, con cali ancora più marcati in Calabria. La senatrice del M5S, Gisella Naturale, ha presentato un’interrogazione al Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per chiedere provvedimenti urgenti a tutela della filiera olivicola.

“Il ministro Lollobrigida – spiega l’interrogante – dovrebbe immediatamente convocare gli attori della filiera olivicola per affrontare le criticità del comparto, minacciato dall’instabilità in un momento cruciale per l’annata olivicola”.

“La caduta dei prezzi – continua la parlamentare – va a incidere su un settore strategico dell’agricoltura italiana, già gravato da costi di produzione crescenti e in difficoltà nel garantire condizioni di redditività e competitività”.

“Questa emergenza – sottolinea l’esponente 5 Stelle – rende particolarmente necessario superare la fase di stallo in cui versa, per responsabilità del Governo, la definizione del Piano olivicolo nazionale. Vanno intensificati, a tutela dei produttori e dei consumatori, i controlli sull’olio di provenienza extra-Ue e si deve vigilare sulle politiche commerciali della grande distribuzione”.

“Sarebbe a mio parere indispensabile – continua la senatrice – una campagna istituzionale finalizzata a far comprendere ai consumatori il prestigio dell’olio extravergine ‘100% italiano’, attraverso l’esaltazione dei connaturati valori di qualità, sostenibilità e salubrità”.

“È ridicolo – conclude Naturale – proclamarsi patrioti, sovranisti e quant’altro inventi la retorica nazionalista della destra se poi non si tutela un’eccellenza italiana, cuore della dieta mediterranea e giustamente apprezzata in tutto il mondo”.

  1. Assurdo decidere a tavolino il prezzo di un prodotto così importante sia per la salute che per la tavola, il costo di produzione è di raccolta e arrivato alle stelle, nei tempi passati si poteva fare delle prospettive sia economica che tecnica per la raccolta, oggi tra mal tempo e mal comprensione dei lavoratori come la maggior parte dei contadini si devo affidare a degli individui per la raccolta, in cui i frantoi premono a ridurre i tempi di raccolta per tenere meno possibile le spese di lavorazione e di manutenzione, e tutto questo aggravio sun produttore, che gli rimangono pochi spiccioli, lasciando un buon guadagno al caporalato

