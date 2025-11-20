Dal 18 aprile collegamento aereo diretto fra Bari e Bristol

Sarà operato da EasyJet ogni martedì e sabato

BARI, 20 novembre 2025, 14:03

Redazione ANSA

Sarà operativo a partire dal prossimo 18 aprile il volo diretto fra l’aeroporto di Bari e quello di Bristol, in Gran Bretagna.

Lo annuncia Aeroporti di Puglia in una nota spiegando che il collegamento sarà operato dalla compagnia aerea easyJet e sarà a disposizione ogni martedì e sabato.

“L’ampliamento dell’offerta operativa da parte di EasyJet – dice il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – conferma l’elevato livello di attrattività dell’aeroporto di Bari quale infrastruttura strategica per i collegamenti internazionali e costituisce un ulteriore passo avanti nell’attuazione del piano di sviluppo che ha come obiettivo il potenziamento delle rotte verso destinazioni europee a forte crescita potenziale”.

“Questa scelta – prosegue Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia – conferma il nostro impegno nel valorizzare il potenziale della Puglia, offrendo ai viaggiatori sempre più opportunità di connessione diretta con mete europee di grande richiamo. Con questo nuovo collegamento internazionale verso il Regno Unito, vogliamo rafforzare il ruolo di Bari come aeroporto strategico per il Sud Italia, favorendo gli scambi culturali e turistici e contribuendo allo sviluppo del territorio”. Con l’introduzione di questa nuova rotta, easyJet consolida la propria presenza sugli aeroporti di Brindisi e Bari, dove nella summer 2026 volerà su Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Milano Malpensa, Nizza, Parigi Charles de Gaulle e Orly.

