Foggia, arriva "Christmas Vibes": due concerti natalizi del Giordano in Jazz 2025

CONCERTI Foggia, arriva “Christmas Vibes”: due concerti natalizi del Giordano in Jazz 2025

La Giunta comunale ha approvato il programma speciale “Christmas Vibes”, evento collaterale della rassegna Giordano in Jazz 2025

Foggia, arriva “Christmas Vibes”: due concerti natalizi del Giordano in Jazz 2025

Teatro Umberto Giordano di Foggia - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

La Giunta comunale ha approvato il programma speciale “Christmas Vibes”, evento collaterale della rassegna Giordano in Jazz 2025, con due concerti che si svolgeranno nella Cattedrale e davanti al Teatro Giordano. Gli eventi, a ingresso gratuito, mirano a: valorizzare i luoghi storici della città, promuovere la cultura jazz, creare un’offerta culturale natalizia di qualità.

La produzione è curata dal Teatro Umberto Giordano in collaborazione con Puglia Culture, con un budget di 26.500 euro oltre IVA.

A cura di Giovanna Tambo.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO