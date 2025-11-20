Foggia, arriva “Christmas Vibes”: due concerti natalizi del Giordano in Jazz 2025

La Giunta comunale ha approvato il programma speciale “Christmas Vibes”, evento collaterale della rassegna Giordano in Jazz 2025, con due concerti che si svolgeranno nella Cattedrale e davanti al Teatro Giordano. Gli eventi, a ingresso gratuito, mirano a: valorizzare i luoghi storici della città, promuovere la cultura jazz, creare un’offerta culturale natalizia di qualità.
La produzione è curata dal Teatro Umberto Giordano in collaborazione con Puglia Culture, con un budget di 26.500 euro oltre IVA.
A cura di Giovanna Tambo.