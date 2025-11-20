La Giunta comunale di Foggia ha approvato, nella seduta del 19 novembre 2025, lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nella tutela degli animali d’affezione e nella prevenzione del randagismo.

L’atto, proposto dall’assessora al Randagismo e Benessere animale Simona Mendolicchio, dà attuazione al Codice del Terzo Settore (art. 56 del D.Lgs. 117/2017) e alla legge regionale pugliese n. 2/2020, che attribuiscono ai Comuni un ruolo centrale nella gestione dei cani vaganti, nella prevenzione del randagismo e nella collaborazione con il mondo dell’associazionismo.

L’avviso è riservato alle associazioni regolarmente iscritte al RUNTS, in possesso di requisiti di moralità professionale, esperienza nel settore, adeguata organizzazione e capacità tecnica. L’obiettivo è individuare uno o più enti cui affidare, tramite convenzione, attività come la segnalazione dei cani vaganti, il primo intervento sugli animali feriti, il supporto alle campagne di sterilizzazione e microchippatura, la custodia temporanea degli animali recuperati, il monitoraggio del territorio e l’educazione della cittadinanza.

La convenzione avrà durata 2025–2027 e prevede un rimborso spese fino a 20.000 euro, la cui copertura sarà impegnata con successivo atto dirigenziale dell’Area 7 – Ambiente e Sicurezza. La Giunta ha approvato lo schema di avviso, demandando ai dirigenti competenti tutti gli ulteriori passaggi per la pubblicazione e la gestione della procedura comparativa.

