La Giunta comunale di Foggia ha approvato un atto di indirizzo per la predisposizione di progetti di potenziamento e riqualificazione dell’impiantistica sportiva, finalizzati alla partecipazione a due avvisi: quello regionale “Impianti Sportivi” (PR Puglia FESR–FSE+ 2021–2027) e il bando nazionale “Sport Missione Comune 2025” dell’Istituto per il Credito Sportivo.

La delibera, datata 19 novembre 2025, porta le firme politiche degli assessori Davide Emanuele (Bilancio e Programmazione unitaria), Domenico Di Molfetta (Politiche sportive) e Giuseppe Galasso (Urbanistica e Lavori pubblici**, Rigenerazione urbana). Il provvedimento prende atto che il bando regionale mette a disposizione fino a 400.000 euro a progetto per nuove realizzazioni o riqualificazioni di impianti sportivi, con punteggi aggiuntivi in caso di cofinanziamento comunale superiore al 10% e al 20%.

L’atto incarica l’Area 9 – OO.PP. PNRR di sviluppare studi e proposte per quattro interventi prioritari: riqualificazione pavimentazione sportiva ed efficientamento illuminotecnico dei palazzetti Russo e Preziuso; riqualificazione del bocciodromo e nuovo campi per discipline anche paralimpiche; realizzazione di uno skate park al parco Domenico Rosa Rosa; riqualificazione delle tribune dei campi di softball e baseball “Diamante” in via Antonio Gramsci.

Tra questi progetti, uno sarà candidato all’avviso regionale “Impianti Sportivi” per un importo complessivo di 484.000 euro, di cui 400.000 finanziati dalla Regione e 84.000 quale cofinanziamento comunale; gli altri potranno essere sostenuti tramite mutui agevolati, fino a 6 milioni di euro complessivi, nell’ambito di “Sport Missione Comune 2025”.

Nel testo vengono richiamate le Linee programmatiche approvate nel 2024, che includono tra gli obiettivi il potenziamento delle infrastrutture sportive per favorire stili di vita attivi, inclusione sociale e accessibilità anche per le persone con disabilità. La Giunta ribadisce la volontà di utilizzare gli avvisi “Impianti Sportivi” e “Sport Missione Comune 2025” come leve per colmare le criticità strutturali degli impianti cittadini, oggi spesso in condizioni precarie e sottoutilizzati.

