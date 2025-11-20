Edizione n° 5891

Foggia. Piazza Barone: presentata la trasformazione che rivoluzionerà il quartiere

Dalle fontane storiche ai nuovi servizi: il futuro prende forma in Piazza Barone

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Novembre 2025
Foggia // Politica //

Piazza Maria Grazia Barone è stata la protagonista del terzo appuntamento di “Foggia in Piazza”, il percorso partecipativo promosso dall’Amministrazione comunale per presentare alla città i principali interventi di rigenerazione urbana. L’incontro si è svolto martedì 18 novembre negli spazi della Fondazione Maria Grazia Barone e ha visto una grande partecipazione di cittadini, residenti, operatori e associazioni del territorio. Al centro della serata la presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dedicato alla riqualificazione dell’omonima piazza, uno degli interventi più significativi del Programma Regionale Puglia FESR-FSE 2021–2027 per lo sviluppo territoriale e urbano.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di informazione e condivisione, durante il quale è stata illustrata la visione che guiderà la trasformazione di uno dei luoghi simbolo della città. Piazza Maria Grazia Barone, da sempre punto di riferimento sociale e culturale per il quartiere, si prepara infatti a una profonda metamorfosi che ne valorizzerà la funzione pubblica, il patrimonio storico e l’identità originaria. Il nuovo progetto immagina uno spazio più verde, più sicuro e più inclusivo, pensato per favorire la vita quotidiana e la socialità.

Tra gli obiettivi principali dell’intervento figura la rigenerazione integrale dello spazio pubblico, con la fusione delle due aree verdi esistenti in un unico grande parco urbano continuo.

La permeabilità del suolo crescerà in modo significativo: dagli attuali 1.980 metri quadrati si passerà a 5.602 metri quadrati di superficie verde, con una riduzione del 64% delle aree impermeabili. Accanto alla valorizzazione del verde già presente, è previsto l’inserimento di 47 nuovi alberi, siepi e nuove aree paesaggistiche che contribuiranno a migliorare la qualità ambientale e il comfort climatico.

Il progetto introduce inoltre nuovi servizi e funzioni: un’area giochi per i bambini, uno spazio dedicato allo sgambamento dei cani, un chiosco con servizi e dehors, oltre a zone attrezzate per eventi e momenti di socialità. Particolare attenzione è dedicata anche alla tutela del patrimonio storico, con il restauro delle fontane monumentali e la valorizzazione del contesto architettonico della Fondazione Maria Grazia Barone.

Il piano prevede un deciso miglioramento della sicurezza e dell’illuminazione urbana: i corpi illuminanti passeranno da 32 a 50, grazie a tecnologie moderne ed efficienti, mentre saranno installate 10 telecamere per la videosorveglianza dell’area. Completano il quadro l’abbattimento totale delle barriere architettoniche e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali sicuri e accessibili a tutti.

L’intervento produrrà benefici duraturi: migliorerà la qualità ambientale grazie all’ampliamento delle superfici verdi; renderà l’area completamente pedonale, restituendola alla fruizione quotidiana senza interferenze veicolari; rafforzerà la vocazione sociale della piazza creando nuove opportunità di incontro, attività ed eventi; aumenterà i livelli di sicurezza grazie a illuminazione avanzata e sistemi di controllo del territorio.

La presentazione del progetto segna un ulteriore passo avanti nella strategia complessiva di rigenerazione urbana avviata dall’Amministrazione comunale, che punta a restituire a Foggia spazi pubblici più attrattivi, più vivibili e più sostenibili. La partecipazione attiva registrata durante l’incontro conferma l’interesse e il sostegno della comunità verso un intervento che promette di incidere positivamente sulla qualità della vita del quartiere e dell’intera città.

