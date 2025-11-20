Foggia. La Giunta comunale di Foggia ha approvato il progetto definitivo del primo stralcio dell’intervento di demolizione dell’ex inceneritore e rimozione dei rifiuti presenti nel sito comunale di via San Severo, finanziato con fondi PNRR e statali per un totale di 6,6 milioni di euro. La delibera è la n. 267 del 19 novembre 2025.

Il progetto rientra nella Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali”, e nell’investimento rivolto alla rigenerazione urbana per ridurre marginalizzazione e degrado. Il finanziamento è composto da 3,51 milioni di risorse PNRR, 2,48 milioni di fondi statali aggiuntivi e 600.000 euro dal “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”.

L’appalto integrato è stato affidato alla ditta Recupero Ecologico Inerti – REI S.r.l., con progettazione a cura del gruppo di lavoro Engeo soc. coop. a r.l.. Dopo la conferenza di servizi e l’acquisizione di tutti i pareri (ARPA, ASL, Autorità di bacino, Provincia, ecc.), il progetto definitivo è stato verificato con esito positivo.

Le lavorazioni previste comprendono il cantiere ambientale controllato, la rimozione dei rifiuti, la demolizione delle strutture, gli impianti per il trattamento delle acque, le opere di recinzione e sicurezza e la caratterizzazione post-intervento, in vista delle successive fasi di bonifica e riuso dell’area. La Giunta ha preso atto anche dell’adeguamento del quadro economico e della relazione del RUP sulla modifica contrattuale, nel rispetto delle norme sul Codice dei contratti.

Ex inceneritore, Area 9 convoca conferenza di servizi sulle migliorie PNRR

Con una nota a firma della dirigente dell’Area 9 – OO.PP. PNRR, Ing. Arch. Irene Licari, il Comune di Foggia comunica l’avvio della conferenza di servizi relativa al progetto definitivo dell’intervento di demolizione dell’ex inceneritore e rimozione dei rifiuti nell’area comunale di via San Severo, finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”. Il documento richiama il CUP B72C21001080001 e specifica che oggetto della conferenza sono le migliorie proposte nell’ambito del progetto definitivo del primo stralcio, già verificato, nell’ottica di coordinare i pareri e gli assensi necessari dei diversi enti coinvolti. L’intervento, inserito tra le opere pubbliche finanziate con risorse PNRR e altre fonti statali e regionali, mira a rimuovere una storica criticità ambientale alle porte della città, restituendo l’area a un futuro riuso compatibile con la rigenerazione urbana.