ACCOMPAGNATORI Foggia. Scuolabus, il Comune assume 16 accompagnatori a tempo indeterminato

Le assunzioni avvengono tramite procedura ex art. 16 della legge 56/1987, gestita da ARPAL Puglia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Novembre 2025
Con una determinazione dirigenziale del 19 novembre 2025, il Comune di Foggia ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di 16 Operatori Servizi con mansione di accompagnatore scuolabus, nell’Area degli Operatori (ex categoria A) del comparto Funzioni Locali.

Le assunzioni avvengono tramite procedura ex art. 16 della legge 56/1987, gestita da ARPAL Puglia, che ha approvato la graduatoria definitiva con determinazione n. 1483 del 7 novembre 2025. Quindici posti sono riservati a personale con diritto di precedenza ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 24 del D.Lgs. 81/2015, mentre un posto era riservato ai volontari delle Forze Armate; non essendoci in graduatoria candidati con effettivo titolo di riserva FF.AA., l’ultimo posto è stato assegnato al primo idoneo utile.

Il provvedimento ricostruisce l’intero quadro programmatorio: dal Bilancio di previsione 2025–2027 al PEG e al PIAO 2025–2027, fino alla programmazione assunzionale triennale, che prevedeva l’inserimento stabile di accompagnatori scuolabus per superare le soluzioni temporanee affidate a cooperative esterne.

La determinazione prende atto del verbale della commissione idoneativa del 18 novembre 2025 e approva lo schema di contratto da sottoscrivere con i 16 candidati, tra cui, per la parte non coperta da precedenze, Desirè Lucia Lasalvia, individuata come prima idonea utile. L’assunzione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, mentre la spesa trova copertura nei capitoli di bilancio del personale, secondo quanto attestato dal visto di regolarità contabile.

