Home // Foggia // Foggia. Via libera al CCDI 2019–2021 (triennio 2023–2025) per il personale del Comune

CCDI Foggia. Via libera al CCDI 2019–2021 (triennio 2023–2025) per il personale del Comune

La delibera prende atto dell’ipotesi di CCDI, modificata all’articolo 22 (relativo alla definizione della performance individuale e al sistema perequativo), come concordato nella seduta di delegazione trattante

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Novembre 2025
Foggia // Politica //

La Giunta comunale di Foggia ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) relativo al triennio 2023–2025, riferito al contratto nazionale 2019–2021 del comparto Funzioni Locali. La delibera è stata adottata il 19 novembre 2025.

Il provvedimento, proposto dall’assessora Daniela Rita Patano e istruito dal dirigente del Servizio Personale, richiama il quadro normativo in materia di contrattazione decentrata, dal D.Lgs. 165/2001 al D.Lgs. 150/2009, oltre al CCNL del 16 novembre 2022 che disciplina la composizione della delegazione trattante. L’obiettivo è adeguare la contrattazione integrativa ai documenti di programmazione dell’ente, in particolare PEG 2025–2027 e PIAO 2025–2027, per legare gli istituti economici alle performance e agli obiettivi organizzativi.

La delibera prende atto dell’ipotesi di CCDI, modificata all’articolo 22 (relativo alla definizione della performance individuale e al sistema perequativo), come concordato nella seduta di delegazione trattante del 17 ottobre 2025. Alla luce dell’urgenza, la Giunta ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

Il contratto decentrato, una volta sottoscritto, sarà trasmesso a ARAN e CNEL e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, insieme alla relazione tecnico-finanziaria, a quella illustrativa e ai dati sui costi della contrattazione integrativa, in linea con gli obblighi di trasparenza.

