La Segretaria della FP CGIL esprime la propria soddisfazione e rivolge i più sentiti e calorosi auguri alle lavoratrici e ai lavoratori della Sanitaservice ASL/FG per l’importante traguardo raggiunto: il riconoscimento del passaggio di livello che valorizza concretamente le loro mansioni.

Il successo riguarda: 65 dipendenti del CUP e del Contact Center, che ottengono il passaggio di categoria da “B” a “C”, vedendo riconosciuto il loro ruolo da coadiutore ad assistente amministrativo e 18 Ausiliari Zooiatrici, che ottengono il passaggio di categoria da “A” a “B”.

A partire dal 1° novembre 2025, questi 83 lavoratori vedranno finalmente valorizzato non solo il proprio ruolo professionale, ma anche il relativo inquadramento giuridico ed economico. Si tratta di un risultato di straordinaria rilevanza, che va oltre il mero aspetto contrattuale per toccare il piano fondamentale della dignità professionale.

Questo successo è il frutto di un percorso complesso, sostenuto con determinazione, coerenza e coraggio, unitamente alle lavoratrici e ai lavoratori dei due servizi, che hanno creduto con lucidità in questo obiettivo. La FP CGIL ha difeso quotidianamente i diritti e le legittime aspettative, mobilitando ogni strumento, competenza ed energia.

Si apprezza lo sforzo e la visione lungimirante dimostrata dalle figure istituzionali e dirigenziali, ovvero l’Amministratore Unico, Il Direttore Generale e l’Assessore regionale alla Sanità.

Queste figure hanno dimostrato una chiara volontà politica di investire non solo sui servizi territoriali essenziali, ma soprattutto sul valore della professionalità dei dipendenti, riconoscendo che l’incremento di qualità del personale è un investimento strategico per la Sanità pubblica.

Con questo risultato alle spalle, la FP CGIL rilancia con forza la prossima cruciale battaglia: il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (CIA) e la necessaria apertura di avvisi di selezione per il personale.

Il riconoscimento del passaggio di livello è un punto di partenza storico, ma non di arrivo. È fondamentale che si apra immediatamente il confronto con la Direzione Aziendale per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (CIA). Il CIA deve diventare lo strumento cardine per consolidare i miglioramenti e proiettare l’azienda verso il futuro.

La FP CGIL è pronta a sedersi al tavolo delle trattative per il CIA, forte del risultato appena ottenuto, per costruire un futuro contrattuale che metta al centro i diritti, il merito e la qualità dei servizi erogati.

Oggi, più che mai, questo risultato dimostra che l’unità, la partecipazione e la rappresentanza sindacale sono strumenti concreti di cambiamento.

Il Segretario generale

Angelo Ricucci