La Gargano Sapori di Mario Maratea, storica eccellenza del Made in Italy con sede a Monte Sant’Angelo, annuncia con orgoglio la sua partecipazione alla 18ª edizione dell’Europe-China Business & Technology Cooperation Fair, in programma dal 19 al 21 novembre 2025 a Chengdu, una delle metropoli più dinamiche e popolose della Cina.

L’azienda sarà presente all’interno del prestigioso Padiglione CCEU (EU-CHINA), interamente dedicato alle imprese europee che rappresentano qualità, cultura e innovazione.

Una vetrina mondiale per l’eccellenza del Gargano

Partecipare alla Fiera Europa-Cina 2025 significa accedere a un mercato immenso: oltre 1,4 miliardi di consumatori, con una crescente domanda di prodotti autentici, sicuri e di alta qualità. La sola città di Chengdu conta 22 milioni di abitanti, una realtà ideale per far conoscere i sapori autentici del Gargano e della tradizione italiana.

La presenza di Gargano Sapori rappresenta non solo un traguardo aziendale, ma un vero e proprio motivo di orgoglio per tutto il territorio, che vede una delle sue realtà più affermate spingersi oltre i confini europei per portare in Asia la cultura culinaria della Puglia.

Mario Maratea: l’imprenditore che porta l’anima del Gargano in Cina

Alla guida dell’azienda c’è Mario Maratea, imprenditore appassionato e lungimirante che ha trasformato Gargano Sapori in un marchio di riferimento per chi cerca qualità, autenticità e tradizione. La sua presenza in Cina non è solo un viaggio commerciale, ma una missione culturale e identitaria: far scoprire al pubblico cinese il valore di prodotti artigianali che raccontano la storia, la terra e le eccellenze del Gargano.

Con professionalità e visione strategica, Maratea sta portando avanti un percorso di crescita internazionale che proietta Gargano Sapori nel panorama globale, mantenendo intatti i valori e la qualità che da sempre contraddistinguono l’azienda.

La fiera: un ponte tra Europa e Cina

La manifestazione ospiterà cinque grandi sessioni tematiche dedicate a settori chiave: agricoltura e alimentazione, energia verde e tutela ambientale, biomedicina e sanità, tecnologia digitale, industrie culturali, creative e ad alta tecnologia.

Un evento di prestigio internazionale, che favorisce la cooperazione economica e tecnologica, la creazione di partnership strategiche, la promozione degli investimenti e nuovi orizzonti commerciali per le imprese europee e cinesi.

L’invito è aperto a partner, buyer, operatori del settore e a tutti coloro che vogliono scoprire da vicino l’unicità dei prodotti Gargano Sapori.

Un’occasione straordinaria per valorizzare il Made in Italy e dimostrare, ancora una volta, che la qualità pugliese è pronta a conquistare il mondo.

