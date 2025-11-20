Edizione n° 5891

GUIDA MICHELIN  // Guida Michelin Italia 2026, “costellazione” aggiornata: provincia di Foggia senza stelle
19 Novembre 2025 - ore  17:52

CALEMBOUR

"MARKET GROUP" // Bancarotta del supermercato “Market Group”, la Cassazione rende definitive le condanne per due imprenditori garganici
19 Novembre 2025 - ore  19:02

Gasparri a Manfredonia: "Il panettone più buono? Qui. E a Natale speriamo lo mangi il centrodestra in Puglia"

GASPARRI MANFREDONIA Gasparri a Manfredonia: “Il panettone più buono? Qui. E a Natale speriamo lo mangi il centrodestra in Puglia”

Dal panettone di Bramanthe agli attacchi a De Caro: il capogruppo di Forza Italia al Senato lancia la sfida per le regionali pugliesi insieme a Ugo Galli, Gatta e D’Attis

Gasparri a Manfredonia “Il panettone più buono Qui. E a Natale speriamo lo mangi il centrodestra in Puglia”

Gasparri a Manfredonia “Il panettone più buono Qui. E a Natale speriamo lo mangi il centrodestra in Puglia” - SQ

AUTORE:
Salvatore Clemente
PUBBLICATO IL:
20 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Un bar-pasticceria trasformato, per una sera, in una piacevole agorà politica. Tra vetrine di dolci e panettoni artigianali, l’onorevole Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha fatto tappa a Manfredonia, anche nella pasticceria Bramanthe di Manfredonia, per sostenere la corsa alle regionali pugliesi del candidato Ugo Galli, affiancato dagli onorevoli Giandiego Gatta e Mauro D’Attis.

Gasparri esordisce con una battuta che unisce politica e tradizione dolciaria: “Il panettone italiano è buono e questo panettone è un’eccellenza. L’ho già assaggiato, qui a Manfredonia lo fanno meglio che a Milano”, ha dichiarato, ricordando anche la visita del leader azzurro Antonio Tajani, che proprio qui aveva lodato il “panettone più buono”.

Ma la metafora del panettone, a poche settimane dal voto, diventa subito politica: “A Natale, il panettone in Puglia lo vogliamo far mangiare al centrodestra, non a sinistra. Non vorremmo farlo mangiare – come si dice degli allenatori in panchina – a De Caro. Noi vorremmo mandarlo un po’ a riposo”, ha spiegato Gasparri, indicando chiaramente l’obiettivo: “Speriamo di festeggiare noi, però io sto con i piedi per terra: siamo gli sfidanti, perché gli altri si sentono favoriti. Ma lo sfidante, qualche volta, vince”.

Il senatore azzurro insiste sul tema del “ricambio”: “Noi pensiamo che il ricambio faccia bene alla Puglia: come per il panettone, quando uno pensa al panettone pensa a Milano, ma poi scopre che a Manfredonia lo fanno meglio. Così lo sfidante può vincere sia nel panettone che nelle elezioni”.

Al centro dell’intervento anche il nodo dei rapporti tra Regione e Governo nazionale. Per Gasparri, la Puglia avrebbe solo da guadagnare da una guida regionale in sintonia con l’esecutivo: “Avere una omogeneità di indirizzo tra governo e regione ci serve per usare meglio i fondi europei, i fondi per le aree a minore sviluppo, quelli per l’agricoltura e il PNRR. Non è che se una regione è governata dagli avversari noi non governiamo nell’interesse degli italiani, non siamo vendicativi come loro. Però una sintonia, un idem sentire, aiuta: facilita un’idea di sviluppo, di impresa, di turismo, di infrastrutture. È meglio che vinciamo noi, questa è la verità”.

Tra una stretta di mano e una fetta di panettone, Gasparri ha rivendicato anche il suo rapporto ormai consolidato con la città:
Io sono uno che gira e che torna, perché Gasparri c’è”, ha detto, sottolineando il legame con Manfredonia e con la realtà imprenditoriale locale, indicata come modello di accoglienza e di qualità nella ristorazione.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO