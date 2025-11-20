Venerdì 21 novembre alle ore 9 si terrà la conferenza stampa per l’apertura del cantiere destinato alla costruzione della nuova caserma dei Carabinieri di Manfredonia.
Il progetto esecutivo, che prevede anche la realizzazione di una foresteria, sarà illustrato dal sindaco Domenico La Marca e dall’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e identità territoriale, Francesco Schiavone. La nuova struttura sorgerà in via Dante Alighieri, nell’area dell’ex Istituto Nautico.
I giornalisti e gli operatori di ripresa sono invitati a partecipare venerdì 21 novembre 2025 alle ore 9 in via Dante Alighieri, ex Istituto Nautico.
1 commenti su "Manfredonia, al via i lavori per la nuova caserma dei Carabinieri"
Finalmente “l’odissea” è finita. Siamo al via dei lavori di costruzione della nuova caserma dei Carabinieri. Lo stanziamento dei fondi, destinati alla costruzione della caserma, risale a diversi anni fa. La nuova caserma dei CC risolve una grave questione che ha inciso – per molti anni – sulla sicurezza pubblica nel nostro popoloso rione Monticchio.
Il quartiere di Monticchio – com’è noto – da circa 40 anni è sprovvisto di un presidio di forze dell’ordine.
L’opera consentirà di risanare, altresì, il degrado di tutta l’area che circonda la vecchia sede – in Via Dante Alighieri – dell’Istituto Tecnico Nautico.
Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco Domenico La Marca, l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e identità territoriale, Francesco Schiavone, nonché i dirigenti comunali per l’impegno profuso nel completare il complesso iter per la costruzione della nuova caserma.