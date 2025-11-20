Manfredonia, al via i lavori per la nuova caserma dei Carabinieri

Venerdì 21 novembre alle ore 9 si terrà la conferenza stampa per l’apertura del cantiere destinato alla costruzione della nuova caserma dei Carabinieri di Manfredonia.

Il progetto esecutivo, che prevede anche la realizzazione di una foresteria, sarà illustrato dal sindaco Domenico La Marca e dall’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e identità territoriale, Francesco Schiavone. La nuova struttura sorgerà in via Dante Alighieri, nell’area dell’ex Istituto Nautico.

I giornalisti e gli operatori di ripresa sono invitati a partecipare venerdì 21 novembre 2025 alle ore 9 in via Dante Alighieri, ex Istituto Nautico.