Edizione n° 5891

BALLON D'ESSAI

GUIDA MICHELIN  // Guida Michelin Italia 2026, “costellazione” aggiornata: provincia di Foggia senza stelle
19 Novembre 2025 - ore  17:52

CALEMBOUR

"MARKET GROUP" // Bancarotta del supermercato “Market Group”, la Cassazione rende definitive le condanne per due imprenditori garganici
19 Novembre 2025 - ore  19:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, al via i lavori per la nuova caserma dei Carabinieri

LAVORI Manfredonia, al via i lavori per la nuova caserma dei Carabinieri

Venerdì 21 novembre alle ore 9 si terrà la conferenza stampa per l’apertura del cantiere destinato alla costruzione della nuova caserma

Manfredonia, al via i lavori per la nuova caserma dei Carabinieri

Manfredonia, ex Istituto Nautico -Fonte Immagine: Comune di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Venerdì 21 novembre alle ore 9 si terrà la conferenza stampa per l’apertura del cantiere destinato alla costruzione della nuova caserma dei Carabinieri di Manfredonia.

Il progetto esecutivo, che prevede anche la realizzazione di una foresteria, sarà illustrato dal sindaco Domenico La Marca e dall’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e identità territoriale, Francesco Schiavone. La nuova struttura sorgerà in via Dante Alighieri, nell’area dell’ex Istituto Nautico.

I giornalisti e gli operatori di ripresa sono invitati a partecipare venerdì 21 novembre 2025 alle ore 9 in via Dante Alighieri, ex Istituto Nautico.

1 commenti su "Manfredonia, al via i lavori per la nuova caserma dei Carabinieri"

  1. Finalmente “l’odissea” è finita. Siamo al via dei lavori di costruzione della nuova caserma dei Carabinieri. Lo stanziamento dei fondi, destinati alla costruzione della caserma, risale a diversi anni fa. La nuova caserma dei CC risolve una grave questione che ha inciso – per molti anni – sulla sicurezza pubblica nel nostro popoloso rione Monticchio.
    Il quartiere di Monticchio – com’è noto – da circa 40 anni è sprovvisto di un presidio di forze dell’ordine.
    L’opera consentirà di risanare, altresì, il degrado di tutta l’area che circonda la vecchia sede – in Via Dante Alighieri – dell’Istituto Tecnico Nautico.
    Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco Domenico La Marca, l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e identità territoriale, Francesco Schiavone, nonché i dirigenti comunali per l’impegno profuso nel completare il complesso iter per la costruzione della nuova caserma.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO