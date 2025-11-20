Manfredonia. Natale 2025, luminarie nel centro storico: stanziati 15mila euro

La Giunta comunale accende il Natale 2025 di Manfredonia. Con la delibera n. 235 del 19 novembre, l’esecutivo guidato dal sindaco Domenico La Marca ha dato indirizzo agli uffici per l’installazione delle luminarie natalizie nel centro storico, a partire da corso Manfredi e piazza del Popolo, stanziando a bilancio 15mila euro.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di promozione turistica e commerciale previsto nel Documento unico di programmazione, con l’obiettivo dichiarato di rendere la città più attrattiva durante le festività, valorizzando al contempo il tessuto commerciale e le produzioni tipiche locali. Il pacchetto di eventi natalizi sarà definito con un successivo atto, ma la Giunta ha voluto anticipare il via libera alle luminarie, considerate elemento essenziale per creare l’atmosfera di festa nelle vie dello shopping.

Nel provvedimento, l’assessore allo Sviluppo economico sottolinea come alle iniziative dell’amministrazione corrispondano storicamente proposte e investimenti da parte degli operatori economici, pronti a contribuire alla vivacità del periodo natalizio. L’ente, da parte sua, si impegna a garantire un contesto urbano adeguatamente allestito, capace di richiamare non solo i residenti ma anche i visitatori dai comuni limitrofi.

La delibera, adottata all’unanimità, affida al dirigente del Settore Gestione risorse – in coordinamento, se necessario, con i Lavori pubblici e la Polizia locale – il compito di attivare le procedure per l’installazione degli addobbi luminosi, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e della disciplina di occupazione del suolo pubblico.

La copertura finanziaria è garantita dal capitolo PEG 5838 del bilancio 2025, sul quale è stata accertata la disponibilità dei 15mila euro necessari. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per consentire l’avvio tempestivo delle operazioni e permettere alla città di presentarsi illuminata già nelle prime settimane di dicembre.

A cura di Michele Solatia.