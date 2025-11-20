Manfredonia. Paura in via Alfieri: appartamento distrutto dalle fiamme, donna tratta in salvo (FOTO - VIDEO)

Manfredonia – 20 novembre 2025. Momenti di forte apprensione intorno alle 12.30 in via Alfieri, all’altezza dell’angolo con via Tasso, dove un violento incendio ha interessato un appartamento al terzo piano di una palazzina. Una densa colonna di fumo è stata avvistata dai residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute in pochi minuti diverse squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Manfredonia, impegnate nel domare le fiamme e nel mettere in sicurezza l’intero edificio. Una donna anziana è stata tratta in salvo e affidata alle cure dei sanitari: per lei tanto spavento ma nessuna grave conseguenza fisica.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’appartamento colpito ha riportato danni ingenti, con probabili compromissioni strutturali ancora da confermare. Le autorità hanno infatti avviato le verifiche statiche per valutare l’entità del danneggiamento e stabilire se lo stabile sia in condizioni di sicurezza.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, mentre i pompieri, grazie a un intervento tempestivo, sono riusciti a contenere il fuoco evitando che si propagasse agli appartamenti limitrofi.

Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e monitorato l’afflusso di curiosi. L’episodio ha scosso profondamente i residenti della zona, molti dei quali sono scesi in strada temendo il peggio. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti gravi.

Seguono aggiornamenti.

