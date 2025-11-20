Manutenzione stradale, al via oggi nuovi lavori che interesseranno via Luigi Sbano

A seguire nuovo asfalto su via Imperiale, viale Ofanto, via Buonarota e via Sbano

Questa mattina hanno ufficialmente preso il via i lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede antistante la succursale del Liceo Scientifico “G. Marconi” in via Luigi Sbano, un’area da tempo interessata da un marcato stato di degrado. La pavimentazione, risalente ad oltre 30-40 anni fa, deformata dalle radici delle alberature e caratterizzata da sollevamenti, rotture dei cordoli e tratti completamente sconnessi, rappresentava un rischio concreto per la sicurezza degli studenti e dei cittadini che quotidianamente transitano nella zona.

L’intervento, punta a ripristinare pienamente la continuità e la stabilità del piano di calpestio, migliorando i livelli di sicurezza e accessibilità e salvaguardando nel contempo le alberature esistenti che saranno tutte preservate.

Per questo tratto il costo dell’intervento ammonta a circa 120mila euro, e comprenderà lavorazioni tra cui fresatura e nuovo asfalto, demolizione e posa nuovo massetto (1.000 mq), rimozione e posa nuovi cordoli (190 m), riquadratura alberi esistenti (n. 26)

A partire da domani, prenderanno inoltre avvio i lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile su via Giuseppe Imperiale, nel tratto compreso tra via Achille Grandi e via Filippo Smaldone. Anche in questo caso il manto stradale presenta un avanzato livello di usura, con buche, fessurazioni, rappezzi e superfici irregolari che incidono negativamente sulla sicurezza e sul comfort di marcia.L’intervento consentirà il completo ripristino del tappeto d’usura e la regolarizzazione del piano stradale, restituendo efficienza e sicurezza alla viabilità cittadina.

Costo di questo secondo intervento ammonta a circa 100mila euro, e prevede fresatura estesa di nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso r oltre 450 mq.

Sempre nella giornata sarannoavviati lavori di rifacimento del manto stradale nell’area di sosta situata all’altezza del civico 236 di viale Ofanto, all’angolo con Via Luigi Sbano. L’area, adibita alla sosta pubblica, presenta attualmente cedimenti, buche e fessurazioni diffuse che compromettono la sicurezza e il corretto deflusso delle acque meteoriche. Anche il marciapiede adiacente necessita di un intervento risolutivo per migliorarne l’accessibilità, specie per le persone con mobilità ridotta.

Il costo dell’intervento ammonta a circa 20mila euro e prevede la fresatura e stesa di nuovo strato di usura su una superficie di circa 1000 mq.

Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriori lavori di rifacimento del manto stradale su via Filippo Buonarota, nel tratto prospiciente il supermercato LIDL e il ristorante “Peperone in Città”, e su via Sbano nella viabilità interna all’area residenziale compresa tra i civici 87 e 103, a cui seguiranno ulteriori strade che saranno definite in progress in base a condizioni di priorità e urgenza, fino alla concorrenza dell’importo lavori di circa 1,7 mln di euro previsti per questo nuovo appalto di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi nella zona B (urbana area sud).

