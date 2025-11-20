Manfredonia – Il commissario regionale di Forza Italia per la Puglia e vicepresidente della Commissione Antimafia, On. Mauro D’Attis, ha fatto tappa a Manfredonia accompagnato dal candidato sindaco Ugo Galli, affrontando temi centrali della campagna elettorale per le Regionali, con un’attenzione particolare alla sanità pugliese e ai vent’anni di governo del centrosinistra.

“I sondaggi? Numeri da tabaccheria. Noi lavoriamo porta a porta”

Interpellato sulle rilevazioni che parlerebbero di un distacco di 30 punti tra gli schieramenti, D’Attis ha ridimensionato il peso dei sondaggi:

«Questa storia dei 30 punti è più da lotteria che da analisi politica seria. Noi stiamo facendo una campagna porta a porta, basta guardare i profili social miei e dei colleghi per rendersi conto di quanta gente stiamo incontrando ogni giorno».

Delusione diffusa per la gestione della sanità regionale

Secondo D’Attis, il malcontento dei cittadini è palpabile:

«Ovunque siamo stati, nessuno ci ha raccontato un’esperienza positiva sulla sanità. È pazzesco. De Caro, Emiliano e Vendola sono la stessa cosa: vent’anni fa promisero di sistemare il settore, ma oggi viviamo ritardi record nelle liste d’attesa».

A Bari, Forza Italia ha presentato le tabelle ufficiali del Ministero della Salute:

«Sono dati freddi, oggettivi: la Puglia è agli ultimi posti in Italia per ritardi. A Andria abbiamo visto una prenotazione per una visita mammografica fissata al 2028. È un disastro totale».

“In Lombardia hanno azzerato le liste d’attesa: si può fare anche qui”

Durante un incontro pubblico, Forza Italia ha portato a Bari l’esperienza della Lombardia, rappresentata da Letizia Moratti e dall’ingegner Bortolan, che hanno illustrato il modello con cui le liste d’attesa sono state quasi completamente abbattute.

«Se si può fare in Lombardia, perché non in Puglia?», ha domandato D’Attis. «Il centrosinistra ha avuto vent’anni di tempo e non ha risolto nulla».

L’appello al voto per Luigi Lobuono

La proposta del centrodestra, spiega D’Attis, è dare fiducia a un nuovo progetto politico:

«Scegliete Luigi Lobuono, candidato presidente del centrodestra. Forza Italia e la nostra coalizione non hanno governato la Regione in questi vent’anni, ma stiamo governando bene il Paese. Diamo a questa squadra cinque anni per dimostrare cosa sa fare. Poi, se non ci riusciremo, saranno i cittadini a mandarci a casa».

“Dopo vent’anni di fallimenti, i pugliesi devono svegliarsi”

Il messaggio finale di D’Attis è diretto:

«Vent’anni di promesse disattese hanno portato la sanità regionale al collasso. È il momento che i pugliesi aprano gli occhi e scelgano il cambiamento».