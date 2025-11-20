Omicidio Sofia Stefani. Verdetto durissimo: Gualandi condannato all’ergastolo

La Corte d’Assise di Bologna ha pronunciato la sentenza più severa: ergastolo per Giampiero Gualandi, 64 anni, ex comandante della Polizia Locale di Anzola dell’Emilia, ritenuto responsabile dell’omicidio volontario aggravato della collega e amante Sofia Stefani, 33 anni.

Dopo sette ore di camera di consiglio, la decisione è stata comunicata dal presidente della Corte, il giudice Pasquale Liccardo, confermando integralmente la richiesta avanzata dalla procuratrice aggiunta Lucia Russo, che aveva insistito per il massimo della pena prevista.

La difesa di Gualandi aveva tentato fino all’ultimo di sostenere una ricostruzione alternativa, chiedendo la riqualificazione dell’imputazione in omicidio colposo. Una strategia che tuttavia non ha convinto i giudici, che hanno ritenuto provata la natura volontaria del gesto avvenuto il 16 maggio 2024 all’interno dell’ufficio della Polizia Locale. In quell’occasione, secondo la ricostruzione processuale, la giovane vigilessa fu colpita mortalmente da un proiettile esploso dalla pistola d’ordinanza del comandante, con cui intratteneva una relazione extraconiugale dai tratti tumultuosi e complessi.

Il processo ha riportato alla luce una vicenda segnata da dinamiche relazionali difficili, contraddizioni e tensioni crescenti. Secondo gli inquirenti, tra i due esisteva un legame privato dalle sfumature problematiche, fatto di inganni, gelosie e fratture emotive. Nel corso delle udienze sono emersi anche elementi delicati, come l’ipotesi — discussa dall’accusa — dell’esistenza di un presunto “contratto di sottomissione” tra i due, tema già anticipato in precedenti atti giudiziari. Gualandi, interrogato, aveva sostenuto di essere stato manipolato, affermando che la donna gli avesse fatto credere di essere incinta e che lo avrebbe perseguitato. Versioni che non hanno trovato riscontri sufficienti da modificare l’impianto accusatorio.

Accanto alla condanna al carcere a vita, la Corte ha disposto un maxirisarcimento per i familiari di Sofia Stefani:

600 mila euro ciascuno ai genitori, Angela Querzè e Bruno Stefani ;

500 mila euro al fidanzato della vittima, Stefano Guidotti ;

30 mila euro al Comune di Anzola dell’Emilia, costituitosi parte civile.

Il processo ha suscitato grande partecipazione pubblica e un forte impatto mediatico, non solo per la drammaticità dei fatti, ma anche per il ruolo professionale dei protagonisti e la dinamica avvenuta all’interno di un ambiente istituzionale. La morte di Sofia, giovane agente stimata e apprezzata, ha scosso profondamente la comunità locale e segnato un lungo percorso giudiziario, oggi arrivato alla sua conclusione di primo grado.

Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni, e solo allora sarà possibile leggere nel dettaglio le ragioni giuridiche che hanno portato i giudici a considerare l’omicidio come volontario e aggravato. Non si esclude che la difesa di Gualandi possa impugnare la decisione nelle sedi successive, aprendo così una nuova fase processuale.

La vicenda resta una delle pagine più tragiche degli ultimi anni per la provincia di Bologna, un caso che ha intrecciato vita privata, responsabilità pubblica e relazioni di potere, sfociando in un epilogo che la giustizia ha ora qualificato come il più grave dei delitti.

