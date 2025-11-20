Attraverso il legale Avv. Francesco Paolo Sisto, si comunica una nota esplicativa nell’interesse e per conto della società Paulicelli Srl Società Benefit a precisazione e diffida sul comunicato di ieri della segreteria cittadina di Fratelli d’Italia

“La PAULICELLI Srl Società Benefit, per voce della sua Amministratrice Unica, Francesca Di Done, precisa che non emerge alcuna anomalia né irregolarità nell’aggiudicazione della gara “Luminarie Città di Foggia”, relativa alla determina dirigenziale n. 290 del Comune di Foggia del 10 novembre 2025.

L’affidamento diretto, del valore di 139.995 euro, oltre oneri accessori di legge per un totale complessivo di 170.793,90 euro, è avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente.

Alla luce di ciò, si respingono con decisione al mittente tutte le dichiarazioni suggestive, fuorvianti e lesive pubblicate nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e rivolte contro la società.

Tali affermazioni risultano infatti del tutto infondate, oltre che potenzialmente dannose per l’immagine e l’operato dell’azienda.

La società formula inoltre un esplicito ammonimento: il perdurare di simili campagne diffamatorie sarà oggetto di valutazione nelle sedi competenti, affinché sia tutelato ogni diritto e interesse legittimo.”