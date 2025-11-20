Edizione n° 5891

BALLON D'ESSAI

GUIDA MICHELIN  // Guida Michelin Italia 2026, “costellazione” aggiornata: provincia di Foggia senza stelle
19 Novembre 2025 - ore  17:52

CALEMBOUR

"MARKET GROUP" // Bancarotta del supermercato “Market Group”, la Cassazione rende definitive le condanne per due imprenditori garganici
19 Novembre 2025 - ore  19:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Paulicelli Srl: “Nessuna anomalia nell’appalto delle luminarie di Foggia”

PAULICELLI Paulicelli Srl: “Nessuna anomalia nell’appalto delle luminarie di Foggia”

“Procedura trasparente e conforme alla legge”

Luminarie natalizie a Foggia, FdI denuncia: “Affidamento diretto a ditta barese conferma clientelismo”

Luminarie natalizie - Fonte Immagine: paulicelli.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Novembre 2025
Foggia // Politica //
Attraverso il legale Avv. Francesco Paolo Sisto, si comunica una nota esplicativa nell’interesse e per conto della società Paulicelli Srl Società Benefit a precisazione e diffida sul comunicato di ieri della segreteria cittadina di Fratelli d’Italia:

“La PAULICELLI Srl Società Benefit, per voce della sua Amministratrice Unica, Francesca Di Done, precisa che non emerge alcuna anomalia né irregolarità nell’aggiudicazione della gara “Luminarie Città di Foggia”, relativa alla determina dirigenziale n. 290 del Comune di Foggia del 10 novembre 2025.
L’affidamento diretto, del valore di 139.995 euro, oltre oneri accessori di legge per un totale complessivo di 170.793,90 euro, è avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente.

Alla luce di ciò, si respingono con decisione al mittente tutte le dichiarazioni suggestive, fuorvianti e lesive pubblicate nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e rivolte contro la società.
Tali affermazioni risultano infatti del tutto infondate, oltre che potenzialmente dannose per l’immagine e l’operato dell’azienda.

La società formula inoltre un esplicito ammonimento: il perdurare di simili campagne diffamatorie sarà oggetto di valutazione nelle sedi competenti, affinché sia tutelato ogni diritto e interesse legittimo.”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO