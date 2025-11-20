“Ci sono città che cambiano, e amministrazioni che invece restano immobili nelle stesse parole, negli stessi argomenti, negli stessi fantasmi. Manfredonia, sei anni dopo lo scioglimento per mafia, appartiene alla prima categoria. Il suo racconto pubblico, purtroppo, alla seconda.

In vista della preannunciata trasmissione Propaganda Live su La7, in onda domani, e riservandomi di esprimere una valutazione politica compiuta dopo la puntata, ho letto le ultime dichiarazioni del sindaco La Marca e non posso non rilevare un elemento evidente.

Ma la verità, oggi, è un’altra. Ed è una verità che dà fastidio a chi governa, perché non permette più di nascondersi dietro l’ombra del passato.

Oggi Manfredonia non è una città ferita: è una città che, nonostante tutto, ha ricominciato a lavorare, a crescere, a produrre. Lo ha fatto mentre le amministrazioni si avvicendavano, mentre le narrazioni cambiavano solo nei volti che le recitavano. E lo ha fatto senza attendere il permesso della politica. Eppure, la politica continua a dipingerla come se fosse ancora sotto shock. Perché?

Perché è molto più semplice evocare l’emergenza che rispondere alla domanda più scomoda: che cosa è stato fatto, davvero, con le condizioni straordinarie in cui si governa oggi?