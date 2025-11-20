Rossella Falcone a SQ: “Vieste non può essere venduta da sola: serve il brand Gargano”

Rossella Falcone, imprenditrice ed ex assessora al Turismo del Comune di Vieste, si candida al Consiglio regionale della Puglia nella lista LPD a sostegno di De Caro presidente. In un incontro a Manfredonia e a Foggia ha illustrato la sua visione per lo sviluppo turistico del Gargano e dell’intera regione, soffermandosi anche sui temi della burocrazia e della gestione della risorsa idrica, alla luce della sua esperienza nel CdA di Acquedotto Pugliese (AQP).

Falcone ha rivendicato il ruolo di Vieste come punta avanzata del turismo pugliese, sottolineando però la necessità di una strategia complessiva di area vasta: Vieste ha numeri da record e un valore paesaggistico inestimabile, così come altre realtà del nostro territorio – ha spiegato – ma non deve essere venduta da sola. Bisogna riportare in auge il valore territoriale, il nome del Gargano, perché non deve esistere solo Vieste, ma il territorio tutto nell’insieme.

Per la candidata, l’estensione del “modello Vieste” al resto della Puglia non può essere improvvisata: “Non sono cose che si fanno dall’oggi al domani, c’è bisogno di una bella programmazione e di un confronto reale con le comunità”, ha affermato, sostenendo la necessità di una promozione coordinata dei territori e di un lavoro condiviso tra istituzioni, operatori e cittadini.

Burocrazia, “uno dei limiti allo sviluppo”

Uno dei passaggi centrali delle sue dichiarazioni riguarda il tema della burocrazia, indicata come uno dei principali freni allo sviluppo economico e turistico: la macchina burocratica è fatta da persone. Il compito di un buon amministratore è seguire le istanze, individuare e interrompere gli inghippi che causano ritardi su finanziamenti regionali o nazionali e blocchi per le imprese.

Falcone ha insistito sulla necessità di “prendere in carico le situazioni”, accompagnando cittadini e imprese fin dall’avvio delle pratiche, in particolare nell’accesso ai bandi: “Spesso chi partecipa a un bando non sa a chi rivolgersi per capire a che punto sia la pratica. Bisogna guidare, dare subito le indicazioni giuste e poi capire qual è il cavillo che sblocca l’iter”. Pur riconoscendo che “il problema della burocrazia è un problema un po’ italiano”, ha collegato direttamente la sua esperienza di imprenditrice e amministratrice alla consapevolezza dei limiti che questo fenomeno impone “anche allo sviluppo di questa parte del territorio”.

Falcone ha inoltre precisato di non voler impostare la campagna elettorale sulle promesse: “Non posso dire oggi qualcosa di cui non mi sono occupata e di cui non so se mi occuperò domani”, ha dichiarato, rivendicando un approccio che definisce improntato alla concretezza.

Acqua, investimenti e dispersioni: il ruolo in AQP

In qualità di componente del CdA di Acquedotto Pugliese, Falcone ha illustrato gli investimenti realizzati negli ultimi anni, con particolare attenzione alla provincia di Foggia e all’area di Manfredonia, in un contesto di crescente criticità legata alla scarsità d’acqua. Secondo quanto da lei riferito, tra il 2021 e oggi Acquedotto Pugliese avrebbe investito complessivamente 2 miliardi di euro sull’intera regione, di cui circa un terzo destinato alla provincia di Foggia. Gli interventi si sarebbero concentrati su tre direttrici:

Falcone ha ricordato come la percentuale media nazionale di dispersione si attesti attorno al 45% e ha spiegato che gli interventi messi in campo puntano a ridurre significativamente questo dato, “fondamentale in un momento di crisi idrica”.

Gli sforzi – ha dichiarato – non riguardano solo la realizzazione di nuovi impianti, ma anche l’adeguamento di quelli esistenti “al riuso delle acque reflue per l’agricoltura”, con l’obiettivo di recuperare risorsa idrica per il comparto agricolo, pur ricordando che Acquedotto Pugliese è formalmente preposto al servizio idrico civile.

Falcone ha citato gli interventi in corso e già realizzati a Manfredonia, con particolare riferimento alle reti idriche e fognarie in località come Sciale degli Zingari, Scala dei Seraceni e Rondinelle, per un investimento che ha quantificato in 27 milioni di euro. Ha inoltre richiamato l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Manfredonia, che oggi – ha spiegato – sarebbe in grado di produrre acqua riutilizzabile per l’irrigazione.

Tra le progettualità future, Falcone ha menzionato anche la progettazione di un dissalatore a Manfredonia, precisando però che si tratta di un intervento ancora nella fase preliminare, “senza un iter burocratico definito”. In chiusura, la candidata ha collegato questi interventi all’attenzione verso la Capitanata all’interno di Acquedotto Pugliese, ricordando di essere stata “la prima rappresentante di questa provincia in un ventennio nel CdA di AQP”, e sottolineando come questo, a suo dire, abbia contribuito a orientare risorse importanti su questo territorio.

di Salvatore Clemente