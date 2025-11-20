San Marco in Lamis: Salvini chiude la campagna elettorale con Napoleone Cera

Dopo un incontro a Foggia con Joseph Splendido, il segretario federale della Lega e vicepremier Matteo Salvini concluderà la campagna elettorale a San Marco in Lamis, nel centro che rappresenta il fortino politico del candidato e consigliere regionale uscente Napoleone Cera. Il comizio finale è previsto alle 18 in piazza Madonna delle Grazie.

Cera ha definito la scelta del leader leghista come un riconoscimento del lavoro svolto sul territorio e della collaborazione con la guida nazionale del partito e del governo. «San Marco in Lamis merita attenzione e investimenti, e questa presenza lo dimostra», ha dichiarato.

L’esponente regionale, che in passato aveva sostenuto Michele Emiliano prima di avvicinarsi a Fitto alle ultime regionali, ha ribadito il bisogno di una svolta: dopo vent’anni di governo regionale di centrosinistra, ha affermato, è il momento di «essere protagonisti del cambiamento». Cera ha invitato i cittadini a partecipare: «Chi ha a cuore il futuro della Puglia trovi posto in piazza. Il cambiamento inizia insieme, dalla piazza alle urne. Io ci credo e sarò sempre dalla parte della gente».

Lo riporta foggiatoday.it.