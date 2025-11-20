Edizione n° 5891

BALLON D'ESSAI

PAULICELLI // Paulicelli Srl: “Nessuna anomalia nell’appalto delle luminarie di Foggia”
20 Novembre 2025 - ore  14:53

CALEMBOUR

VIESTE // “I gestori del lido San Lorenzo vittime di presunti abusi amministrativi”
20 Novembre 2025 - ore  15:07

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // San Marco in Lamis: Salvini chiude la campagna elettorale con Napoleone Cera

CAMPAGNA San Marco in Lamis: Salvini chiude la campagna elettorale con Napoleone Cera

Il segretario federale della Lega e vicepremier Matteo Salvini concluderà la campagna elettorale a San Marco in Lamis

San Marco in Lamis: Salvini chiude la campagna elettorale con Napoleone Cera

Napoleone Cera e Matteo Salvini

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Dopo un incontro a Foggia con Joseph Splendido, il segretario federale della Lega e vicepremier Matteo Salvini concluderà la campagna elettorale a San Marco in Lamis, nel centro che rappresenta il fortino politico del candidato e consigliere regionale uscente Napoleone Cera. Il comizio finale è previsto alle 18 in piazza Madonna delle Grazie.

Cera ha definito la scelta del leader leghista come un riconoscimento del lavoro svolto sul territorio e della collaborazione con la guida nazionale del partito e del governo. «San Marco in Lamis merita attenzione e investimenti, e questa presenza lo dimostra», ha dichiarato.

L’esponente regionale, che in passato aveva sostenuto Michele Emiliano prima di avvicinarsi a Fitto alle ultime regionali, ha ribadito il bisogno di una svolta: dopo vent’anni di governo regionale di centrosinistra, ha affermato, è il momento di «essere protagonisti del cambiamento». Cera ha invitato i cittadini a partecipare: «Chi ha a cuore il futuro della Puglia trovi posto in piazza. Il cambiamento inizia insieme, dalla piazza alle urne. Io ci credo e sarò sempre dalla parte della gente».

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "San Marco in Lamis: Salvini chiude la campagna elettorale con Napoleone Cera"

  1. Ma questi del governo, dopo 3 anni di meschino nulla e danni immani, con quale incoscienza vanno ancora girando?!
    Ma gli italiioti non imparano mai! A farsi prendere per il culo dal venditore di promesse irrealizzate ed ex accusatore dei meridionali.
    Chi lo vota si merita il peggio del mala politica.
    Il fatto è questi questi sconsiderati trascinano anche gli altri…

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO