Regione Puglia
Naviga
Si ribalta muletto in frantoio, muore 26enne nel nord Barese
L’incidente a Bisceglie. Indagano i carabinieri
BISCEGLIE, 20 novembre 2025, 21:10
Redazione ANSA
ANSACheck
– RIPRODUZIONE RISERVATA
– RIPRODUZIONE RISERVATA
Un uomo di 26 anni, Giovanni Belgiovine, è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre era a lavoro sul piazzale antistante di un frantoio in via San Pietro a Bisceglie, nel nord Barese.
La vittima, secondo una prima ricostruzione, stava guidando un muletto che, nel corso di una manovra, si è ribaltato schiacciandolo.
Per il tuo lavoro c’è One Business!
Per il tuo lavoro c’è One Business!
business.vodafone.it
I soccorsi prestati dal personale del 118 sono stati inutili: il 26enne è morto sul colpo. La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e dei tecnici della prevenzione dello Spesal della Asl Bat che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA