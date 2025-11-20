Foggia si prepara a un intervento strutturale sulla segnaletica verticale, con l’obiettivo di ridurre incidenti e rendere più sicuri gli accessi alla città. La Giunta comunale, con la delibera n. 260 del 19 novembre 2025, ha approvato il programma di potenziamento finanziato dal decreto ministeriale 311/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il decreto ha ripartito tra i comuni con popolazione compresa tra 100 e 250 mila abitanti oltre 17 milioni di euro per gli anni 2022-2023, destinati alla sostituzione e al potenziamento della segnaletica verticale “prioritaria”. A Foggia spetta un contributo di 481.600 euro, confermato da una nota ministeriale del 31 ottobre 2025 che approva il piano di segnalamento predisposto dal Servizio Mobilità e Traffico. L’amministrazione intende utilizzare le risorse per intervenire sulle arterie più critiche, alla luce dei dati sull’incidentalità e dei volumi di traffico rilevati al cordone esterno cittadino. Dalle analisi preliminari emerge che molti sinistri sono legati a distrazione dei conducenti e mancato rispetto della segnaletica; da qui la scelta di puntare su una segnaletica più chiara, visibile e coerente con le prescrizioni del Codice della strada.

Il programma, già trasmesso e validato dal Ministero, prevede la sostituzione dei segnali obsoleti e il potenziamento di quelli relativi a limiti di velocità, attraversamenti pedonali, intersezioni pericolose e accessi alle principali direttrici urbane ed extraurbane. L’obiettivo è innalzare il livello di sicurezza per tutti gli utenti, con particolare attenzione a pedoni, ciclisti e persone con disabilità.

La delibera dà mandato al Servizio finanziario di istituire nel bilancio 2026-2028 uno specifico capitolo di entrata e di spesa dedicato al “Programma D.M. 311/2025 – Potenziamento segnaletica” per l’intero importo del finanziamento, e autorizza l’avvio della gara per l’appalto dei lavori. Responsabile unico del progetto è il dottor Mario Villani, dirigente dell’Area Polizia locale – Settore Mobilità e Traffico.