PAULICELLI // Paulicelli Srl: “Nessuna anomalia nell’appalto delle luminarie di Foggia”
20 Novembre 2025 - ore  14:53

VIESTE // “I gestori del lido San Lorenzo vittime di presunti abusi amministrativi”
20 Novembre 2025 - ore  15:07

Teatro Giorfano. VENTI25. Attesa per il concerto evento di Antonino

ANTONINO Teatro Giorfano. VENTI25. Attesa per il concerto evento di Antonino

Nello screen video Antonino Spadaccino a Verissimo, ph. Today.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Novembre 2025
Eventi // Foggia //

Sabato 22 novembre (inizio alle ore 21.00) grande appuntamento fuori abbonamento sul palco del Teatro Giordano di Foggia. Per la stagione teatrale del Comune in collaborazione con Puglia Culture arriva Antonino che – noto al grande pubblico per la vittoria nel 2004 del talent show Amici di Maria De Filippi –  festeggia nella cornice più prestigiosa della sua città 20 anni di carriera con il suo Venti25-Il concerto evento.

Un viaggio musicale intimo e potente, tra brani iconici e nuove emozioni, tra pop, soul e ricordi, per un artista che ha saputo evolversi rimanendo sempre autentico. Biglietti ancora disponibili al botteghino (venerdì 21 novembre dalle ore 9 alle ore 12, e sabato 22 dalle ore 19 fino ad inizio spettacolo) e sul circuito online e nei punti vendita vivaticket.com.

Il costo del biglietto è di 27 euro sia per le poltrone che per i posti di palco numerati in prima e in seconda fila, 22 euro il ridotto. C’è ancora disponibilità in tutti i settori.

Info: https://www.pugliaculture.it/evento/venti25-il-concerto-evento/

SCHEDA SPETTACOLO

22 novembre 2025 – FUORI ABBONAMENTO

Courage Live

Antonino

VENTI25: il concerto evento
Antonino – Voce

Francesco Latorre – Batteria

Aurora Corcio – Chitarra/Basso/Synth

Giulio Farigliosi  – Pianoforte/Tastiere

Nel 2025 Antonino celebra vent’anni di carriera con VENTI25, un progetto che racchiude la sua storia musicale, la sua evoluzione artistica e l’affetto del pubblico che lo accompagna da sempre. Dopo l’uscita dell’album, VENTI25 diventa anche un concerto evento: un viaggio emozionale tra passato e presente, tra i brani che hanno segnato il suo percorso e i nuovi inediti che ne raccontano il futuro.
Un ritorno a casa che profuma di gratitudine e rinascita, per festeggiare insieme vent’anni di musica, passione e verità.

