Esoscheletro Exso, nuova terapia per i centri di riabilitazione Padre Pio

San Giovanni Rotondo –, da ieri,, che a giorni sarà disponibile per i pazienti in maniera itinerante presso tutti gli ambulatori e le strutture residenziali della Fondazione.

Si tratta di un robot che, a differenza di quelli usati finora, si indossa e permette una maggiore libertà di movimento. Nato per esigenze belliche, l’esoscheletro “EXSO” è stato adattato, con modifiche ingegneristiche, a funzioni di riabilitazione per:

a) provocare movimenti passivi e/o orientare movimenti volontari dei pazienti, i cui arti sono fisicamente fissati al dispositivo;

b) registrare informazioni relative alla prestazione motoria (traiettoria percorsa, forza di interazione) durante movimenti attivi;

c) permettere al paziente di spostarsi all’interno dell’ambiente,

con un impatto psicologico che si traduce in una maggiore motivazione alla terapia.

Questo genere di robot è, dunque, impiegato come supporto alle tecniche riabilitative tradizionali e alle altre a tecnologia avanzata di cui i Centri sono dotati e permette di migliorare la prestazione motoria al termine del trattamento, di abbreviare i tempi necessari per la riabilitazione e di fornire parametri oggettivi per valutare i progressi del paziente. Quest’ultima potenzialità è particolarmente utile per definire una procedura riabilitativa il più possibile individualizzata ed efficace, ma anche per migliorare la ricerca scientifica nel campo specifico.

L’innovativo strumento tecnologico, finora presente solo nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale, favorisce l’esecuzione di esercizi sempre più complessi man mano che il paziente recupera la funzionalità perduta, oppure ne provoca i movimenti quando, invece, non è in grado di compierli, riuscendo così a far mantenere (o recuperare) un buon tono muscolare e a migliorare le attività cardiaca, polmonare e renale.

L’esoscheletro “exso”, insieme alle altre attrezzature tecnologiche di ultima generazione, di cui si è dotata la Fondazione “Centri di Riabilitazione Padre Pio” Onlus di San Giovanni Rotondo, emanzione dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, permette di assicurare trattamenti di eccellenza nel recupero delle disabilità, consentendo alla dott.ssa Serena Filoni, fisiatra e responsabile medico dell’Unità Operativa di Riabilitazione, di inserire i pazienti in un percorso terapeutico che comprende l’utilizzo di:

– laboratorio di analisi del movimento (Gait Analysis);

– esoscheletro robotizzato fisso (Lokomat Pro) per la rieducazione del cammino;

– esoscheletro robotizzato fisso (Armeo Power) per il recupero funzionale degli arti superiori;

– onde meccano-sonore selettive (Vibra), unico in Italia;

– realtà virtuale (Nirvana);

– cicloergometro con stimolazione elettrica funzionale (Ciclo FES);

– pedana propriocettiva statica e dinamica (Balance SD);

– guanto sensorizzato (Hand tutor);

– sistema di feedback per la riabilitazione del passo (Smart Step);

– ed ora, anche, esoschetro indossabile EXSO.

«Da circa due anni – spiega ladott.ssa Filoni – nei centri della nostra Fondazione abbiamo introdotto l’utilizzo dei robot nella pratica clinica della riabilitazione per l’arto superiore e inferiore, finalizzata al raggiungimento dell’eccellenza nel recupero della disabilità. L’obiettivo, nel prossimo futuro, è quello di un utilizzo sinergico dei sistemi di robotica. Proprio in quest’ottica è stato ufficialmente presentato il 4 dicembre scorso, presso il nostro Presidio d’eccellenza “Gli Angeli di Padre Pio” per la prima volta nel Sud Italia, l’esoscheletro robotizzato “EKSO”. Si tratta di un prodotto nato nel 2005 per aiutare i soldati statunitensi a trasportare carichi superiori alle loro forze. Poi, nel 2011, c’è stata l’intuizione brillante che questo robot potesse far camminare i paraplegici.

Oggi “EKSO” è un esoscheletro robotizzato per la deambulazione di persone che hanno deficit motori agli arti inferiori e permette a chi lo indossa, indipendentemente dal grado di difficoltà motoria, di stare in piedi e muoversi correttamente con tutto il proprio peso corporeo. La camminata si ottiene attraverso quattro motori e 15 sensori, che controllano 500 volte al secondo il corretto movimento e rilevano il peso spostato, facendo scattare i singoli passi. Motori a batteria governano le gambe in sostituzione delle funzioni neuromuscolari e permettono a persone con paralisi (anche totale) e di reggersi in piedi e deambulare fino a quattro ore.È stato progettato per i bisogni di strutture impegnate a trattare un numero elevato di pazienti ogni giorno, come succede quotidianamente presso “gli Angeli di Padre Pio”. L’esoscheletro potrebbe essere considerato la naturale prosecuzione del percorso riabilitativo avviato all’interno della struttura, perché si tratta del primo robot che viene comodamente indossato dal paziente sopra i vestiti e permette di deambulare anche al di fuori del centro di riabilitazione già nel corso del suo primo utilizzo. Inoltre consente di imparare a gestire sia la fase di appoggio che le diverse modalità di camminata. Un sistema graduale facilita i pazienti a progredire nell’apprendimento. Il dispositivo è in grado di migliorare l’allineamento e la simmetria nella deambulazione».

Queste caratteristiche, emerse durante la dimostrazione del 4 dicembre, hanno indotto il Consiglio di amministrazione della Fondazione a garantire ai propri assistiti il prezioso apporto dell’esosceletro “EXSO”.

«Oggi – ha spiegato la dott.ssa Filoni – è cambiato l’approccio dei pazienti verso la riabilitazione, poiché anch’essi sono sempre più consapevoli che la robotica può anticipare i tempi di recupero, favorire una ripresa di vita attiva ed un rapido ritorno all’attività sociale, scolastica o lavorativa, con un importante beneficio sotto il profilo emotivo e sociale e con una riduzione dei costi assistenziali e per il Servizio Sanitario Nazionale».

