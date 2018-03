Rodi Garganico, tenta furto in casa per le vacanze: arrestato

Di:

Rodi Garganico. Nella mattinata di sabato 17 dicembre 2016, in Rodi Garganico, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato il cittadino di nazionalità romena Ilisii Robert Mihail, residente nel centro di Rodi Garganico, senza occupazione, incensurato. I militari, a seguito di una segnalazione, intervenivano prontamente presso un’abitazione estiva ubicata nella Via dei Melograni n. 5 del centro garganico, di proprietà di un cittadino residente in Foggia. I militari sorprendevano e bloccavano all’interno dell’abitazione, già messa a soqquadro, Ilisii Robert Mihail, che nella circostanza tentava invano la fuga. L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell’A.G..

